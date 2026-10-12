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Veljko Ražnatović ponosni je otac trojice sinova, Željka, Krstana i Isaije, a uživa u svakom trenutku koji provede sa njima. Upravo zbog sinova doneo je odluku da sa porodicom živi u Titelu, gde dečaci odrastaju okruženi prirodom i imaju osećaj slobode i bezbrižnosti.

Sada je Veljko Ražnatović tokom gostovanja u podkastu progovorio o vaspitanju sinova, te otkrio da imaju bezbrižno detinjstvo, ali da su karakterne osobine uglavnom nasledili od njega.

- Odrastaju super, odrastaju na selu i trudim se da ih učim nekim pravim vrednostima. Ali već vidim da sam nagrabusio. Dosta su onako slični meni, mama im je mirna dosta. Naravno ima i ona svoje neke osobine koje vidim u njima, al' ona je onako stvarno duša jedna od žene, a ja sam malo pogan i svi su na mene, rekao je Veljko i još jednom pohvalio svoju suprugu Bogdanu i istakao njenu mirnu prirodu.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, Balkan boxing 11 Foto: Jovana Kala Božić, Dusan Milenkovic/ATAImages

Veljko je nedavno pokazao porodično imanje

Podsetimo, Veljko je nedavno na mrežama pokazao svoje velelepno imanje, koje vodi.

Poznato je da bokser veliki deo vremena provodi na svom imanju, gde se posvetio životu na selu i brizi o životinjama.

Veljko je nedavno pratiocima pokazao i farmu prasića, pa su tako imali priliku da vide kako izgleda još jedan deo njegovog imanja u Staroj Božurni.

Snimak je otkrio delić njihove svakodnevice, a jutarnji obilazak životinja još jednom je pokazao koliko je Veljko posvećen životu na svom imanju.

kurir / blic

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