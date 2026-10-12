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Nadica Ademov napravila je lom ovog vikenda u poznatom klubu u Nemačkoj i to pred skoro 1.000 ljudi koji su došli da je slušaju.

Popularna pevačica puni svaki prostor u kom se pojavi, što je danas veliki uspeh s obzirom na to da se mesecima priča da su brojni pevači u problemu kada je posećenost njihovih nastupa u pitanju.

Međutim, Nadica taj problem nije imala ni ove subote u Dizeldorfu, o čemu svedoče i brojni snimci sa lica mesta. Na njeno oduševljenje, publika je od početka do kraja znala i sve pesme sa njenog albuma "Milostinja" koji je izašao u februaru ove godine.

- Hvala vam! Bilo mi je nestvarno! Hvala vam što ste pevali sa mnom sve pesme, od početka do kraja. Vidimo se uskoro ponovo, ljubim vas - poručila je Nadica publici.

01:28 Nadica Ademov napravila lom Izvor: Privatna arhiva

Prisutne je oduševila i njena spontanost i opuštenost, a onima koji su bili ispred nje je u nekoliko navrata pružala i mikrofon kako bi zapevali sa njom.

Nadica je oduševila i fizičkim izgledom, u crnom miniću i zlatnom korsetu, pokazavši i da je u poslednje vreme "stesala" liniju i skinula nekoliko kilograma.

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