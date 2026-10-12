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Nekadašnja "Modelsica" Nevena Stamenković ponovo je zagolicala maštu javnosti zbog provokativnog snimka iz svoje sobe gde je pozirala u uskom teksak kombinezonu i crnom topu koji je istakao njene bujne grudi.

- Možda nemam dečka, ali zato imam nekoga kome nedostajem u Budvi, Zagrebu, Kotoru, Novom Sadu i Beogradu - rekla je Nevena u videu koji je privukao veliku pažnju javnosti, kako zbog njenog izgleda, tako i zbog upućenih reči.

Nakon što je nedavno dala otkaz na poslu u kineskoj radnji, bivša "Modelsica" je počela da zarađuje prodajom svojih fotografija na sajtu za odrasle. Kako je već navela, zarada na pomenutoj platformi je odlična, pokrivaju sve njene potrebe, a u planu joj je i kupovina ozbiljne nekretnine.

Nudili joj 10.000 evra za nošeni donji veš

Njen novi posao donosi joj i nesvakidašnje ponude, kakve nije očekivala. Nevena je otkrila da joj je jedan od korisnika ponudio čak 10.000 evra za njen nošeni veš, što ju je, kako priznaje, u prvi mah potpuno šokiralo. Iako je ovakva ponuda bila iznenađujuća, ističe da su ljudi veoma maštoviti i da umeju da iznesu najrazličitije želje. Ipak, uprkos neobičnim zahtevima koji su deo njenog posla, Nevena navodi da do sada nije imala neprijatnih iskustava. Svoj trenutni angažman doživljava kao vid uživanja, a posebno joj znači to što je ujedno reč o najplaćenijem poslu kojim se do sada bavila.

1/10 Vidi galeriju Nevena Stamenković nekada Foto: Printscreen/Youtube

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