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Pop diva Jelena Karleuša godinama važi za jednu od najpoželjnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a čini se da ni njene kolege nisu imune na njen šarm. Iako se o njenom ljubavnom životu često spekuliše, sada je jedan mlađi pevač javno priznao da već godinama gaji simpatije prema njoj, ali i otkrio da je svojevremeno pokušao da je ugosti u Opatiji.

Foto: Preent Screen

Reč je o mladom pevaču Antoniu Krištofiću, koji je publici postao poznat zahvaljujući učešću u muzičkim takmičenjima, gde je svojim glasom i nastupima privukao veliku pažnju.

Antonio se sa Karleušom susreo tokom jednog muzičkog takmičenja u kojem je ona sedela u žiriju, a kako tvrdi, pevačica mu je od samog početka pružala veliku podršku.

Ipak, izgleda da se iza njihovog odnosa krilo i nešto više od profesionalnog divljenja, barem kada je reč o njegovim osećanjima.

"Nisu se ugasile moje simpatije prema njoj"

1/5 Vidi galeriju Antonio Krištofić u spotu za novu pesmu "Posle mene" Foto: Ivan Đunđek

Krištofić je sada otvoreno progovorio o tome koliko mu je Jelena bila draga, ali i priznao da je svojevremeno postojao dogovor da se vide u Opatiji. Međutim, do susreta nikada nije došlo.

Pevač ne krije da ga je Karleuša tada, kako kaže, "ispalila", ali uprkos tome i dalje ima samo reči hvale za nju.

- Pa da, Jelena je jako volela moj rad. A pogotovo u takmičenju, uvek je dala „da“. Čak je najavila da se družimo u Opatiji, nikad nije došla. Prošlo je puno godina, dobrodošla je. Super (što ima novog, mlađeg dečka), i treba. Nisu se ugasile moje simpatije prema njoj, ona je velika zvezda. Moramo pitati nju da li su se njene simpatije ugasile - izjavio je Antonio.

Smatra da je i Jelena gajila simpatije prema njemu

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Posebnu pažnju privukla je njegova izjava da bi trebalo pitati Karleušu da li su se njene simpatije prema njemu ugasile, čime je nagovestio da veruje da ni ona svojevremeno nije bila ravnodušna.

Iako je od njihovog susreta prošlo mnogo godina, Antonio očigledno nije zaboravio pevačicu, a poziv da ga poseti u Opatiji i dalje važi.

On je prokomentarisao i navode o Jeleninom novom, mlađem partneru, ističući da u tome ne vidi ništa sporno i da podržava njen izbor.

Da li je između njih nekada zaista postojala obostrana privlačnost ili je sve ostalo na simpatijama mladog pevača, za sada zna samo Karleuša, koja se ovim povodom nije oglašavala.