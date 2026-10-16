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Marinu Tošić zbog njenog fizičkog izgleda mnogi porede sa slavnom holivudskom zvezdom Pamelom Andersom, a mlada pop pevačica se, iako je imala talenta za glumu, posvetla muzičkoj karijeri.

Iako se već duže vremena profesionalno bavi muzikom, kako u Bugarskoj, gde je živela od detinjstva i školovala se, tako i u drugim zemljama regiona, Marina Tošić je tek sada odlučila da karijeru nastavi i u Srbiji.

- Ja sam od onih koja je prvo radila i počela od nule karijeru preko, pa tek onda u svojoj rodnoj zemlji - rekla je kroz osmeh Marina.

1/6 Vidi galeriju Marina Tošić Foto: Koko Krstev

- Ništa ne prepuštam slučaju, pa sam angažovala najbolji tim saradnika, kako u Srbiji tako i u regionu. Odlučila sam da me publika u mojoj zemlji prvo upozna kroz tri kavera koja će uskoro ugledati svetlost dana, a mislim da će mnogi biti iznenađeni odabirom pesama. Takođe uveliko snimam i nove pesme koje će zapravo opisati u potpunosti mene kao ličnost, moj sebzibilitet i karakter, ali i ono najvažnije - energiju!

Marina često na svojim nastupima peva i na grčkom jeziku, pa je jedan od njenih poslednjih objava na jutjub kanalu i kompilacija kavera najlepših grčkih pesama koje i lično voli.