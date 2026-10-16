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Zoran Božinovski nakon 17 godina od tragične smrti legendarnog pevača Tošeta Proeskog prvi put je javno govorio o svemu što zna ekskluzivno za Kurir.

Na današnji dan navršava se tačno 19 godina bez makedonske zvezde.

"Doživljavala je kao niže biće"

Božinovski je pored svih svojih tvrdnji za Kurir govorio i o Andrijani Budimir, bivšoj devojci pevača koja se sa njegovom menadžerkom našla na sudu kako bi dokazala da je zaista bila sa njim u ljubavi. Makedonski novinar tvrdi da Ljiljana Petrović nikada nju nije podržavala i volela, naprotiv, bila je izuzetno protiv njihove veze.

- Ljilja je Andrijanu doživljavala kao niže biće, ponižavala je i vređala, radila protiv nje. Sve je radila da tu ljubav rasturi i na kraju je delimično uspela. Saznala je da nije uspela do kraja kada je Toše iznenada odveo Andrijanu na hodočašće. Umesto Ljilje otišla je ona i to je Ljilja podnela vrlo loše - govorio je Zoran i dodao:

1/6 Vidi galeriju Andrijana Budimir Foto: Youtube Screenshot, Facebook, Printscreen Facebook

- Andrijana nije davala izjave jer je vrhunska sportistkinja i fantastičnu karijeru. Ona je bila neko i pre ljubavi sa Tošetom. Njoj Toše nije bio identifikacija, ona je Andrijana Budimir bila sve vreme. Imenom i prezimenom. Ona samo nije želela da se oglašava i to je njeno pravo. Bio sam i sa njegovim drugarima koji su ga štitili, Andrijana je bila deo tog društva, Ljilje nigde nije bilo - tvrdio je Božinovski.

1/8 Vidi galeriju Toše Proeski Foto: Kurir štampano, Kurir / Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

Ljiljana Petrović se nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije želela da daje, niti je želela da se snimi emisija o njenoj strani priče.

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