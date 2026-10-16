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Život Željka Ražnatovića Arkana, nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde i supruga folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, decenijama intrigira domaću javnost. Iako je od njegovog ubistva prošlo više od 26 godina, detalji iz njegove burne prošlosti i dalje izazivaju veliko interesovanje, a posebno pažnju privlače fotografije iz perioda pre nego što je postao poznat široj javnosti.

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Foto: Preent Screen

Na društvenim mrežama sada se pojavila fotografija mladog Arkana, za koju se navodi da potiče iz holandske štampe i da je nastala davne 1979. godine, prilikom njegovog hapšenja u Holandiji.

Na fotografiji se može videti kako je Ražnatović izgledao u mladosti, mnogo pre nego što je njegovo ime postalo jedno od najpoznatijih u Srbiji. Ovaj prizor iz prošlosti ponovo je privukao pažnju javnosti i podsetio na njegov život pre braka sa jednom od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu.

Burna prošlost Željka Ražnatovića

Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, Youtube Printscreen

Arkanova biografija bila je obeležena brojnim kontroverzama, sukobima sa zakonom i hapšenjima u evropskim državama. Njegovo ime godinama se pojavljivalo u domaćim i stranim medijima, a naročito tokom devedesetih godina, kada je predvodio Srpsku dobrovoljačku gardu.

Ipak, veliku pažnju javnosti privlačio je i njegov privatni život, posebno ljubavna priča sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Ljubav sa Cecom privlačila ogromnu pažnju

Ceca i Arkan bili zajedno u dobru i zlu Foto: Reuters / Stringer, Shutterstock, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić, EPA

Željko Ražnatović i Ceca venčali su se 19. februara 1995. godine, a njihovo raskošno venčanje bilo je jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj javnoj sceni.

U braku su dobili dvoje dece, sina Veljka i ćerku Anastasiju, koji su danas i sami poznati javnosti.

Ceca je nakon Arkanove smrti nastavila da gradi uspešnu muzičku karijeru, a u javnosti je više puta govorila o njihovom zajedničkom životu i uspomenama na pokojnog supruga.

 Ubijen u beogradskom hotelu

Svadba Cece i Arkana Foto: MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia, Printscreen/Youtube, Printskrin / You Tube

Podsetimo, Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu „Interkontinental“ u Beogradu, u 47. godini života.

Njegova smrt izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a o okolnostima ubistva i njegovoj prošlosti pisalo se godinama nakon tragedije.

Podsetimo, Ražnatović je u u Holandiji hapšen tri puta, a 24. oktobra 1979. uhapšen je i osuđen na sedam godina robije.

Nakon što mu je doturen pištolj, Arkan je 8. maja 1981. uspeo pobeći iz zatvora u Amsterdamu.

U Jugoslaviju se vratio 1983. godine, a tragično je stradao 15. januara 2000. godine kada je ubijen u hotelu Interkontinental u Beogradu.

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Mistertiozni maskirani muškarac na pomenu Arkana Izvor: Kurir