OVAKVOG ARKANA JAVNOST RETKO VIĐA! Isplivala fotografija iz 1979. godine, nastala prilikom hapšenja u Holandiji: Ceca tada nije bila deo njegovog života! (FOTO)
- Na društvenim mrežama pojavila se fotografija mladog Željka Ražnatovića Arkana iz 1979. godine, navodno nastala prilikom hapšenja u Holandiji.
- Ražnatović je u Holandiji hapšen tri puta, a 24. oktobra 1979. osuđen je na sedam godina zatvora.
- Arkan je 8. maja 1981. pobegao iz amsterdamskog zatvora, a ubijen je 15. januara 2000. u beogradskom hotelu 'Interkontinental'.
Život Željka Ražnatovića Arkana, nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde i supruga folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, decenijama intrigira domaću javnost. Iako je od njegovog ubistva prošlo više od 26 godina, detalji iz njegove burne prošlosti i dalje izazivaju veliko interesovanje, a posebno pažnju privlače fotografije iz perioda pre nego što je postao poznat široj javnosti.
Na društvenim mrežama sada se pojavila fotografija mladog Arkana, za koju se navodi da potiče iz holandske štampe i da je nastala davne 1979. godine, prilikom njegovog hapšenja u Holandiji.
Na fotografiji se može videti kako je Ražnatović izgledao u mladosti, mnogo pre nego što je njegovo ime postalo jedno od najpoznatijih u Srbiji. Ovaj prizor iz prošlosti ponovo je privukao pažnju javnosti i podsetio na njegov život pre braka sa jednom od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu.
Burna prošlost Željka Ražnatovića
Arkanova biografija bila je obeležena brojnim kontroverzama, sukobima sa zakonom i hapšenjima u evropskim državama. Njegovo ime godinama se pojavljivalo u domaćim i stranim medijima, a naročito tokom devedesetih godina, kada je predvodio Srpsku dobrovoljačku gardu.
Ipak, veliku pažnju javnosti privlačio je i njegov privatni život, posebno ljubavna priča sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.
Ljubav sa Cecom privlačila ogromnu pažnju
Željko Ražnatović i Ceca venčali su se 19. februara 1995. godine, a njihovo raskošno venčanje bilo je jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj javnoj sceni.
U braku su dobili dvoje dece, sina Veljka i ćerku Anastasiju, koji su danas i sami poznati javnosti.
Ceca je nakon Arkanove smrti nastavila da gradi uspešnu muzičku karijeru, a u javnosti je više puta govorila o njihovom zajedničkom životu i uspomenama na pokojnog supruga.
Ubijen u beogradskom hotelu
Podsetimo, Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu „Interkontinental“ u Beogradu, u 47. godini života.
Njegova smrt izazvala je ogromnu pažnju javnosti, a o okolnostima ubistva i njegovoj prošlosti pisalo se godinama nakon tragedije.
Podsetimo, Ražnatović je u u Holandiji hapšen tri puta, a 24. oktobra 1979. uhapšen je i osuđen na sedam godina robije.
Nakon što mu je doturen pištolj, Arkan je 8. maja 1981. uspeo pobeći iz zatvora u Amsterdamu.
U Jugoslaviju se vratio 1983. godine, a tragično je stradao 15. januara 2000. godine kada je ubijen u hotelu Interkontinental u Beogradu.