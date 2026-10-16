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Voditeljka Dušica Jakovljević zabrinula je svoje pratioce najnovijom objavom na društvenim mrežama, nakon što se oglasila direktno iz jedne zdravstvene ustanove. Njena fotografija iz bolničkog hodnika odmah je privukla pažnju, a mnogi su se zapitali zbog čega je poznata voditeljka morala da potraži lekarsku pomoć.

Foto: Preent Screen

Naime, Dušica je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj u ruci drži gomilu lekarskih uputa, dok se iza nje može videti hodnik zdravstvene ustanove i čekaonica.

Iako nije otkrila zbog čega je otišla kod lekara, voditeljka je pokazala da ni u ovakvim situacijama ne gubi smisao za humor.

"Nova tura, nova avantura"

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Da celu situaciju učini još zanimljivijom, voditeljka je odabrala i simboličnu muzičku podlogu. Naime, uz fotografiju iz zdravstvene ustanove pustila je veliki hit Svetlane Cece Ražnatović "Doktor", čime je na sebi svojstven način pokušala da unese dozu humora u čitavu situaciju.

Njena objava pokrenula je pitanja o tome da li je reč o rutinskim pregledima ili zdravstvenim tegobama zbog kojih je morala da poseti lekara.

Dušica za sada nije otkrivala detalje o svom zdravstvenom stanju, niti je objasnila zbog čega joj je izdato toliko uputa.

Iako je poznata po vedrom duhu, energiji i osmehu koji gotovo uvek ima pred kamerama, voditeljka ovog puta nije želela da otkriva više informacija, pa ostaje nepoznato šta je bio razlog njene posete zdravstvenoj ustanovi.

Pre nekoliko dana bila na VMA

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Podsetimo, Dušica Jakovljević je na svom Instagram profilu objavila fotografiju informativne table unutar bolničkog kruga na kojoj su ispisana bolnička odjeljenja i službe. Među laboratorijama, stomatologijom i upravom, pažnju joj je odmah privukao natpis koji joj je profesionalno najbliži — "TV-studio".

Voditeljka nije propustila priliku da se našali na svoj račun, pa je uz fotografiju putokaza kratko poručila:

"I na VMA kad dođem, mene bi u tv studio"