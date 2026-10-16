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Pop diva Jelena Karleuša ponovo je iznenadila javnost kada je progovorila o odnosu sa nekadašnjom bliskom prijateljicom i koleginicom Milicom Pavlović, sa kojom već duže vreme nije u dobrim odnosima. Iako su godinama bile bliske, a njihovo prijateljstvo krunisano i uspešnim duetom, u jednom trenutku došlo je do zahlađenja odnosa, o čemu se mesecima spekulisalo na estradi.

Foto: Printskrin/Instagram

Njih dve svojevremeno su važile za veoma bliske prijateljice, međusobno su se podržavale i nisu krile koliko poštuju jedna drugu. Međutim, nakon brojnih medijskih prepucavanja i nesuglasica, njihov odnos se promenio, a nekadašnje prijateljice prestale su da komuniciraju.

Iako se činilo da su zauvek stavile tačku na prijateljstvo, Karleuša je sada iznenadila priznanjem koje bi moglo da označi početak njihovog pomirenja.

"Mi se nismo ni svađale"

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Milica Pavlović Foto: ATAIMAGES, ATA Images

Naime, Jelena je tokom gostovanja u jednom makedonskom podkastu otvoreno govorila o odnosu sa Milicom, a na direktno pitanje voditelja da li bi pristala da se pomiri sa nekadašnjom prijateljicom, dala je odgovor koji mnogi nisu očekivali.

- Pomirila? Da. Zašto da ne? Mi se nismo ni svađale - izjavila je Karleuša.

Ovim rečima pevačica je jasno stavila do znanja da, bar sa njene strane, ne postoje prepreke da ponovo uspostavi kontakt sa Milicom, uprkos svemu što se prethodnih meseci pisalo i govorilo o njihovom odnosu.

Progovorila i o zajedničkom duetu

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Posebnu pažnju privuklo je i pitanje o njihovoj zajedničkoj pesmi "MashAllah", koja je svojevremeno izazvala veliko interesovanje publike.

Voditelja je zanimalo da li bi Jelena, zbog svega što se dogodilo između nje i Milice, izbrisala ovaj duet iz svoje diskografije.

Karleuša nije mnogo razmišljala, već je kratko i odlučno odgovorila:

- Ne.

Time je pokazala da, bez obzira na zahlađenje njihovog privatnog odnosa, ne želi da se odrekne zajedničkog muzičkog projekta.

Njeno priznanje sada je ponovo pokrenulo pitanje da li bi dve popularne pevačice mogle da zakopaju ratne sekire i obnove prijateljstvo koje je godinama privlačilo pažnju javnosti.

Da li će Milica prihvatiti mogućnost pomirenja i kako će reagovati na Jelenine reči, ostaje da se vidi, budući da se ovim povodom za sada nije oglašavala.