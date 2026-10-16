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Legendarna Merima Njegomir iza sebe je ostavila četvoro dece - Ljubicu, Jelenu, Milicu i Marka. Za razliku od ćerki, sin nikada nije želeo da se javno eksponira. 

Sin Merime Njegomir, Marko, pre tri godine stao je na "ludi kamen", a tada je isplivala i fotografija sa venčanja. Merima nije dočekala da oženi sina, a nema sumnje da bi bila najponosnija majka na svetu.

Njegova sestra Ljubica Njegomir je tada objavila fotografiju sa venčanja. Mlada je zablistala u venčanici, dok je Marko bio u narodnoj nošnji.

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Foto: Printskrin/Instagram

Milica se povukla iz javnog života i danas radi kao službenik kod poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Jelena je udata i na prezime Njegomir dodala je prezime Grahovac. Ova Merimina ćerka se bavi lajf koučingom.

Ćerka Ljubica je takođe udata i vlasnica je poznate poslastičarnice u Beogradu.

Sin Marko je mezimac, i sama Merima je pričali da je bila slaba na njega.

"Sebe sam ugušila zbog nje"

Inače, nedavno Milica i Jelena Njegomir, ćerke pokojne pevačice Merime Njegomir, u dirljivom i iskrenom razgovoru otkrile su kako je majčina vanserijska karijera uticala na njihove živote.

– Sada, kako je nema skoro pet godina, shvatam koliko imam neki deo sebe koji sam ugušila zbog nje. Zbog poređenja sa mamom. Ja sam ceo život htela da pevam, ali mama je vrhunski umetnik, neponovljiva, i to meni nije davalo slobodu da ja budem najbolja što mogu – iskreno je rekla Milica.

Ljubica Njegomir Foto: Kurir Televizija, Promo, Privatna Arhiva

– Kad slušam Milicu, ja ne slušam kako ona peva, nego kako peva u odnosu na Merimu. To je teško prevazići, a Milica predivno peva. Ima prirodan talenat od rođenja. Mi je stalno slušamo kako peva. Teško je neke stvari prevazići, ali moguće je – rekla je Jelena za Hype TV.

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