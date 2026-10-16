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Milica Todorović proslavila je rođendan u krugu svojih najmilijih, a njena majka je svojom objavom raznežila javnost.

Jasmina Todorović objavila je fotografiju sa svojim ćerkama i napisala emotivnu poruku.

Emotivne reči

Na Instagramu je osvanula fotografija gde devojke ne skidaju osmeh sa lica.

- Možda ne mogu da rešim sve vaše probleme, ali mogu da vas držim u molitvama svakog dana do kraja života... - napisala je pevačicina majka.

Foto: Printscreen

Milica Todorović nedavno je progovorila o periodu nakon porođaja, promenama kroz koje je prošla, ali i navikama koje danas ima kada je reč o alkoholu.

Milica sve češće dobija komplimente na račun svog izgleda. Pevačica je otkrila da je uspela da izgubi čak 24 kilograma, ali da njen proces mršavljenja još nije završen, kao i da joj problem predstavlja insulin.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Milica je priznala da alkohol gotovo uopšte ne konzumira, a posebno ga izbegava kada treba da stane pred publiku. Ipak, nedavno je napravila izuzetak na rođendanu koleginice Aleksandre Prijović, gde je, kako kaže, popila samo dva jegera – što joj je bilo dovoljno da oseti posledice.

- Nisam htela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sedi pored mene i kaže: "Miko, daj bar nešto popij". Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je objasnila da joj alkohol nikada nije prijao, a posebno ne pred nastup.