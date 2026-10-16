CECA ODBRUSILA DARI BUBAMARI ZBOG BOGDANE! Pred svima joj poručila: Vidi, bre, da ti kažem nešto!
- U 'Zvezdama Granda' Dara Bubamara je rekla da takmičarka Marija liči na Bogdanu Ražnatović, što je pokrenulo raspravu sa Cecom.
- Ceca je poručila da joj Marija ne liči na snajku i naglasila da je Bogdana jedinstvena, ali je i kandidatkinju pohvalila kao prelepu.
U popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" došlo je do zanimljive situacije između Svetlane Cece Ražnatović i Dare Bubamare, a povod je bila ni manje ni više nego Cecina snajka Bogdana Ražnatović. Naime, Dara je tokom nastupa jedne takmičarke primetila neverovatnu sličnost između mlade devojke i Veljkove supruge, zbog čega se odmah obratila koleginici.
Iako je Dara bila uverena da kandidatkinja fizički podseća na Bogdanu, Ceca nije delila njeno mišljenje, pa je pred svima jasno stavila do znanja šta misli o svojoj snajki.
Sve je počelo kada je Dara pohvalila izgled takmičarke Marije, a zatim prokomentarisala da je podseća na Bogdanu Ražnatović.
- Marija, prelepa si stvarno, podsećaš me malo na Cecinu snajku Bogdanu. Je l' da, Ceco, na Bogdanu liči? - rekla je Dara.
"Moja snajka je jedinstvena"
Ceca je odmah reagovala na Darinu opasku i istakla da ona ne vidi sličnost između kandidatkinje i svoje snajke. Ipak, nije propustila priliku da pohvali mladu devojku, ali i da pred kamerama uputi posebne reči Bogdani.
- Na Bogdanu da liči? Pa meni ne liči. Vidi bre, da ti kažem nešto, Bogdana je jedinstvena, moja snajka je jedinstvena, ovo dete je takođe prelepo - rekla je.
Ova razmena mišljenja privukla je pažnju u studiju, a Ceca je još jednom pokazala koliko joj je snajka draga i koliko je ponosna na nju.
Iako se nisu složile oko fizičke sličnosti, obe pevačice bile su saglasne da je mlada takmičarka izuzetno lepa.
Podsetimo, Bogdana Ražnatović godinama je u braku sa Cecinim sinom Veljkom Ražnatovićem, sa kojim ima trojicu sinova, Željka, Krstana i Isaiju. Ceca je u javnosti više puta govorila o njihovom skladnom porodičnom odnosu, ne krijući koliko poštuje i voli svoju snajku.