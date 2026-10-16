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U popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" došlo je do zanimljive situacije između Svetlane Cece Ražnatović i Dare Bubamare, a povod je bila ni manje ni više nego Cecina snajka Bogdana Ražnatović. Naime, Dara je tokom nastupa jedne takmičarke primetila neverovatnu sličnost između mlade devojke i Veljkove supruge, zbog čega se odmah obratila koleginici.

Foto: Boba Nikolić

Iako je Dara bila uverena da kandidatkinja fizički podseća na Bogdanu, Ceca nije delila njeno mišljenje, pa je pred svima jasno stavila do znanja šta misli o svojoj snajki.

Sve je počelo kada je Dara pohvalila izgled takmičarke Marije, a zatim prokomentarisala da je podseća na Bogdanu Ražnatović.

- Marija, prelepa si stvarno, podsećaš me malo na Cecinu snajku Bogdanu. Je l' da, Ceco, na Bogdanu liči? - rekla je Dara.

"Moja snajka je jedinstvena"

1/5 Vidi galeriju Bogdana Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Ceca je odmah reagovala na Darinu opasku i istakla da ona ne vidi sličnost između kandidatkinje i svoje snajke. Ipak, nije propustila priliku da pohvali mladu devojku, ali i da pred kamerama uputi posebne reči Bogdani.

- Na Bogdanu da liči? Pa meni ne liči. Vidi bre, da ti kažem nešto, Bogdana je jedinstvena, moja snajka je jedinstvena, ovo dete je takođe prelepo - rekla je.

Ova razmena mišljenja privukla je pažnju u studiju, a Ceca je još jednom pokazala koliko joj je snajka draga i koliko je ponosna na nju.

Iako se nisu složile oko fizičke sličnosti, obe pevačice bile su saglasne da je mlada takmičarka izuzetno lepa.

Podsetimo, Bogdana Ražnatović godinama je u braku sa Cecinim sinom Veljkom Ražnatovićem, sa kojim ima trojicu sinova, Željka, Krstana i Isaiju. Ceca je u javnosti više puta govorila o njihovom skladnom porodičnom odnosu, ne krijući koliko poštuje i voli svoju snajku.