Slušaj vest

Terza je tokom sinoćne emisije "Gledanje snimaka" javno progovorio o njoj i priznao simpatije.

"Lepa je i simpatična"

- Glorija se slobodnija ponaša, a ja mislim da to nije okej i da ima takav odnos sa mnom. Neke stvari mogu tako da se protumače. Ona jeste zgodna i atraktivna devojka. Ja se ne ograđujem od druženja sa njom, lepa je i simpatična, ali ne želim ništa da pokušavam jer je zauzeta devojka. Slađa tvrdi ovde neke stvari da je čula od drugarice, a ja ne želim da mi stižu neka hipotetička pitanja i da mi se dešavaju neke stvari kao sa Sofijom - govorio je Terza.

Osmakčić o verenici

Marko je istakao nedavno da mu se dopao ulazak Glorije Jelovac, ali da je imala veliku tremu.

- Ispratio sam sve sinoć. Meni je stvarno stalo do nje i kako je ljudi gledaju, važno mi je kao da sam ja unutra. Ne bih voleo da dam na nju, ona meni mnogo znači. Pojela je trema, ja znam kakva ona zna biti kad se opusti, to je bilo previše očigledno. Znam kakva je kad je svoja - istakao je Marko za Pink.rs.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

"Imali smo turbulencije i svađe"

Marko Osmakčić se osvrnuo i na njihov odnos, za koji kaže da je u sjajnom stanju sada.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam i dalje s njom, nismo prekinuli. Imali smo turbulencije i svađe, ali ja stojim maksimalno iza nje. Verujem joj u svakom momentu, ulila mi je poverenje i nemam razloga da drugačije gledam na to. Biće bolje, znam šta zna i razvaliće ovaj rijaliti - rekao je Marko.