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Novinarka i voditeljka Gordana Uzelac pojavila se u ponedeljak u jutarnjem programu Televizije Pink u izdanju koje spaja eleganciju, ženstvenost i dozu odvažnosti.

Za vođenje emisije odabrala je kratku crnu haljinu, crne najlonke i salonke sa visokim potpeticama, a upravo je ova kombinacija posebno došla do izražaja pred kamerama.

Gordana je još jednom pokazala da i jednostavan stajling može da ostavi snažan utisak kada se pažljivo uklope kroj, obuća i modni detalji. Crna haljina kratkog kroja naglasila je njenu figuru i duge noge, dok su crne najlonke doprinele elegantnom izgledu i povezale čitavu kombinaciju u skladnu celinu.

Posebnu pažnju privukle su cipele sa tankom, visokom štiklom, koje su dodatno izdužile siluetu. Efektni srebrni detalji oko članaka uneli su zanimljiv kontrast u pretežno crnu kombinaciju, dajući joj moderan i pomalo smeliji pečat.

Kada je reč o gornjem delu stajlinga, Gordana se odlučila za zatvoreniji kroj i duge rukave, čime je napravila ravnotežu između kratke haljine i svedenog, poslovnog izgleda. Upravo taj spoj otkrivenih nogu i diskretnijeg gornjeg dela učinio je njenu kombinaciju upečatljivom, ali ne i prenaglašenom.

Ni frizura nije ostala nezapažena. Kosu je pokupila u elegantnu punđu, dok je nekoliko pramenova ostavila da padaju uz lice. Takav izbor naglasio je crte lica i vratu dao dodatnu eleganciju, a celokupan izgled delovao je uredno i prilagođeno televizijskom nastupu.

Goca je svojim stajlingom oduševila sve gledaoce, a na društvnim mrežama, publika komentariše kako voditeljka izgleda nikada bolje, te stužu pohvale sa svih strana.

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