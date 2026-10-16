GORDANA UZELAC U VRELOM IZDANJU U JUTARNJEM PROGRAMU: Kratka crna haljina istakla njenu figuru, a ovi detalji oduševili su sve (VIDEO)
Novinarka i voditeljka Gordana Uzelac pojavila se u ponedeljak u jutarnjem programu Televizije Pink u izdanju koje spaja eleganciju, ženstvenost i dozu odvažnosti.
Za vođenje emisije odabrala je kratku crnu haljinu, crne najlonke i salonke sa visokim potpeticama, a upravo je ova kombinacija posebno došla do izražaja pred kamerama.
Gordana je još jednom pokazala da i jednostavan stajling može da ostavi snažan utisak kada se pažljivo uklope kroj, obuća i modni detalji. Crna haljina kratkog kroja naglasila je njenu figuru i duge noge, dok su crne najlonke doprinele elegantnom izgledu i povezale čitavu kombinaciju u skladnu celinu.
Posebnu pažnju privukle su cipele sa tankom, visokom štiklom, koje su dodatno izdužile siluetu. Efektni srebrni detalji oko članaka uneli su zanimljiv kontrast u pretežno crnu kombinaciju, dajući joj moderan i pomalo smeliji pečat.
Kada je reč o gornjem delu stajlinga, Gordana se odlučila za zatvoreniji kroj i duge rukave, čime je napravila ravnotežu između kratke haljine i svedenog, poslovnog izgleda. Upravo taj spoj otkrivenih nogu i diskretnijeg gornjeg dela učinio je njenu kombinaciju upečatljivom, ali ne i prenaglašenom.
Ni frizura nije ostala nezapažena. Kosu je pokupila u elegantnu punđu, dok je nekoliko pramenova ostavila da padaju uz lice. Takav izbor naglasio je crte lica i vratu dao dodatnu eleganciju, a celokupan izgled delovao je uredno i prilagođeno televizijskom nastupu.
Goca je svojim stajlingom oduševila sve gledaoce, a na društvnim mrežama, publika komentariše kako voditeljka izgleda nikada bolje, te stužu pohvale sa svih strana.