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Jelena Karleuša poznata je po britkom jeziku, a ni ovoga puta nije štedela reči.

Prilikom gostovanja u Jutarnjem programu na televiziji Pink govorila je o patriotizmu i polemikama koje javno vode poznate ličnosti.

"Mi nemamo ponosa ni dostojanstva"

Karleuša se osvrnula i na izjavu Severine u kojoj je sramotno spominjala Jasenovac.

- Hrvati imaju projekat zvani Severina, a ja sam reagovala na njene otvorene napade na sve srpsko.Rekla sam: "Stop! Neka se bavi svojom zemljom i svojim predsednikom." Oni ovde prave novac i ime, a mi nemamo ponosa i dostojanstva, ne poštujemo svoju zemlju. Onda ne treba ni da pevamo ovde. Imamo naše ljude koji slave Severinu, a ona je rekla da smo mi svi za Jasenovac - bez dlake na jeziku rekla je Jelena.

Foto: M.M./ATAImages

"Lova vrti svuda i bitnija je od patriotskog osećaja"

Pop diva je otkrila kako je veliki problem u Srbiji menadžment, koji je spreman da proda svoju državu zarad novca, bez obzira na to da li su u pitanju hrvatski izvođači koji "udaraju" na našu zemlju i poreklo.

- Postoji i drugi problem, a to je menadžment koji stoji iza svega i kome je u pitanju novac. Lova vrti svuda i bitnija je od nekog patriotskog osećaja. Kada odete u Hrvatsku, nema tog novca koji će neko staviti ispred svoje države. Ovde u Srbiji, kada istaknemo zastavu, kažu: "Ti si seljačina." Kada počneš da braniš svoju državu, ti si šovinista.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

"Odbijam da verujem da je potrebna petlja..."

Karleuša se osvrnula i na komentare da mnogima od javnih ličnosti treba ozbiljna petlja da bi izneli svoj stav.

- Nije stvar u tome da budeš Nostradamus. Odbijam da poverujem da ti za to treba petlja, jer sam ipak javna ličnost koja nosi određenu odgovornost i može da utiče na mišljenje javnosti - rekla je Jelena.