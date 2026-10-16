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Aneli Ahmić i Filip Car ne prestaju da iznenađuju javnost svojim ponašanjem i izjavama.

Kada se svađaju to rade bez zadrške i tranparentno, a na isti način pokazuju i svoju ljubav.

Ori se pab od uzdaha

Iako intimni odnosu u rehabu nisu retka pojava, ovoga puta su pomerili granice.

Ljubavni par se prepustio strastima do te mere da su zidovi odzvanjali od njihovih uzdaha i jauka.

Video vrele akcije pogledajte OVDE.

Aneli i Car kao da su zaboravili na kamere, te se u naletu strasti nisu suzdržavali ispod pokrivača.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Stvarno sam luda za tobom"

Aneli Ahmić i Filip Car nedavno su nakon mnoštvo svađa i pomirenja rešili da zakopaju ratne sekire i uplove u mirnu luku.

Priznali su jedan drugom emocije i otkrili da je ova njihova ljubav jača od svih do sada.

- Luda sam za tobom, pa evo, luda sam za tobom. Sad sam stvarno luda. Nekada sam mislila da sam najviše volela Janjuša, ali sada to više nema istu težinu. Kada ti se desi nešto jače, sve prethodno postane drugačije – rekla je Aneli.

- I ja te razumem. Za pet godina mi se nije desila takva zaljubljenost, a sada mi se s tobom desila još jača – rekao je Car.

- Upravo tako. Zato te razumem kada pričaš o Dalili. Znam kako je kada ti se desi neko zbog koga zaboraviš sve prethodne odnose. Osećam da je ovo između nas mnogo jače – dodala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

"Ova zaljubljenost je jača"

- I ja osećam da je ova zaljubljenost jača. Kada smo zajedno, razmišljam o nama i o tome šta imamo – rekao je Car.

- Ne želim da se svađamo, da se vređamo i da radimo stvari koje smetaju jedno drugom. Želim da imamo dobar odnos i da uspemo da izguramo sve što nas ovde čeka – rekla je Aneli.

- Voleo bih da smo svi u dobrim odnosima, da nema svađa i da možemo normalno da funkcionišemo. Voleo bih da sam kod kuće, sa porodicom, ali takav je život. Ne može sve da bude bajno i sjajno – rekao je Car.