Zabranjeno pušenje kao Neuštekani rasprodali nastupe u zagrebačkom Lisinskom i tuzlanskom BKC-u, novi termin u Zagrebu Nakon niza rasprodanih koncerata, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani dobija još jedan zagrebački termin! Zbog velikog interesovanja publike, bend će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nastupiti i 28.1.2027., uz već najavljeni koncert, koji se održava 21.11. ove godine.



Neuštekani su ove godine već rasprodali dva koncerta u Rijeci i tri u Splitu, a oduševili su i publiku u Zadru, Puli, Tuzli i Minhenu. Pred njima je još drugi tuzlanski koncert, koji je takođe već rasprodan, zatim nastupi u Mariboru i Makarskoj, kao i prvi zagrebački koncert 21. studenog 2026. Potom slijedi i nastup u sarajevskom BKC-u 4.12.2026. za koji je ostalo još nešto ulaznica.



U projektu Neuštekani Zabranjeno pušenje svoje pesme izvodi u akustičnom izdanju, stavljajući u prvi plan tekstove, priče i emocije koje su obeležile njihovu karijeru. Ovoga puta zagrebačku i sarajevsku publiku očekuje i posebna pratnja gudačkog kvarteta, koja poznatim pesmama daje dodatnu muzičku dimenziju.