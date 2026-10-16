Neuštekani rasprodali Zagreb i Tuzlu
Zabranjeno pušenje kao Neuštekani rasprodali nastupe u zagrebačkom Lisinskom i tuzlanskom BKC-u, novi termin u Zagrebu
Nakon niza rasprodanih koncerata, Zabranjeno pušenje kao Neuštekani dobija još jedan zagrebački termin! Zbog velikog interesovanja publike, bend će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nastupiti i 28.1.2027., uz već najavljeni koncert, koji se održava 21.11. ove godine.
Neuštekani su ove godine već rasprodali dva koncerta u Rijeci i tri u Splitu, a oduševili su i publiku u Zadru, Puli, Tuzli i Minhenu. Pred njima je još drugi tuzlanski koncert, koji je takođe već rasprodan, zatim nastupi u Mariboru i Makarskoj, kao i prvi zagrebački koncert 21. studenog 2026. Potom slijedi i nastup u sarajevskom BKC-u 4.12.2026. za koji je ostalo još nešto ulaznica.
U projektu Neuštekani Zabranjeno pušenje svoje pesme izvodi u akustičnom izdanju, stavljajući u prvi plan tekstove, priče i emocije koje su obeležile njihovu karijeru. Ovoga puta zagrebačku i sarajevsku publiku očekuje i posebna pratnja gudačkog kvarteta, koja poznatim pesmama daje dodatnu muzičku dimenziju.
Od "Balade o Pišonji i Žugi" i "Lutke s naslovne strane", preko "Juga 45" i "Fildžana viška" do "Karabaje" i "Boška i Admire" te brojnih drugih pesama koje su odavno postale deo regionalne muzičke baštine, Neuštekani donose priliku da se poznati repertoar čuje u nešto drukčijem ruhu.
Svi nastupi "Neuštekanih" u sledećem periodu su:
23.10.2026. Tuzla (BIH) – BKC (drugi koncert)
24.10.2026. Maribor (SLO) - Festivalna dvorana Lent
14.11.2026. Makarska (HR) - Apfel Arena - parketna dvorana
21.11.2026. Zagreb (HR) - KD Vatroslav Lisinski
4.12.2026. Sarajevo (BiH) - BKC
28.1.2027. Zagreb (HR) - KD Vatroslav Lisinski (drugi koncert)