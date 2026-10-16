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Veljko Ražnatović, sin folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, već godinama uživa u životu daleko od beogradske gužve. Sa suprugom Bogdanom i njihovim sinovima skrasio se u Titelu, a osim profesionalnog bavljenja boksom, veliku pažnju posvetio je poljoprivredi i stočarstvu.

Na društvenim mrežama često pokazuje kako izgleda njegova svakodnevica, a najnovijim snimcima ponovo je otkrio deo velikog imanja na kojem uzgaja različite životinje.

Društvo mu je pravila supruga Bogdana, koja se pojavila u potpuno prirodnom izdanju, bez šminke. Njih dvoje obišli su životinje, a Veljko je pratiocima pokazao ovce, bikove, konja i farmu prasića.

Iako je odrastao u luksuzu porodične vile na Dedinju, Ražnatović je pronašao zadovoljstvo u potpuno drugačijem načinu života. Vreme provodi na imanju, brine o životinjama i razvija posao za koji je ranije govorio da želi da ostane budućim generacijama njegove porodice.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

U poljoprivredni biznis uložio desetine hiljada evra

Veljko je još 2018. godine počeo da se bavi svinjogojstvom, a kasnije je proširio poslovanje. Pored imanja u Titelu, ulagao je i u farmu u selu Stara Božurna, nedaleko od Žitorađe.

Prema ranijim tvrdnjama jednog od komšija, za plac je izdvojio oko 30.000 evra, dok je u životinje i dodatno opremanje uložio najmanje još 20.000 evra.

Ražnatović je ranije isticao da na poljoprivredu ne gleda kao na prolazni posao, već kao na dugoročnu porodičnu investiciju.

"Ne nedostaje mi Beograd"

Veljko nikada nije krio da mu život na selu mnogo više odgovara od gradske svakodnevice. U ranijem razgovoru objasnio je da želi da njegova deca odrastaju okružena prirodom i životinjama.

– Jedem samo ono što sam uzgojio, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd nimalo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav – rekao je ranije Veljko.

1/5 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić

Otkrio je i da su ga meštani Titela dobro prihvatili, kao i da mu odgovara mirniji način života u kojem je daleko od gradske vreve.

Veljko i Bogdana imaju trojicu sinova, Željka, Krstana i Isaiju, a bokser je više puta naglašavao da mu je jedan od najvećih ciljeva da im obezbedi stabilnu budućnost.