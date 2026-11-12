Slušaj vest

Sukob između pevačice Ivane Peters i Jelene Karleuše dobio je novi nastavak, nakon što je Ivana pred pripadnicima sedme sile kratko prokomentarisala pitanje o svojoj koleginici, a Jelena joj ubrzo odgovorila putem društvene mreže X.

Foto: Boba Nikolić, Damir Dervišagić

Naime, uoči koncerta Zorane Pavić, novinari su pitali Ivanu Peters da prokomentariše prepisku koju je navodno imala sa Jelenom Karleušom. Pevačica nije bila raspoložena da govori o ovoj temi, pa je kratko poručila:

- Ne znam o kome pričaš - rekla je Ivana, nakon čega je završila razgovor sa novinarima.

1/7 Vidi galeriju Ivana Peters zagovornik je veganske ishrane i zdravog života, a infarkt koji je doživela u mladim godinama promenio joj je ceo život. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

Međutim, njen odgovor nije promakao Jeleni Karleuši, koja se ubrzo oglasila na društvenoj mreži X i uputila Ivani žestoke reči. Pop zvezda nije birala reči, pa je podsetila na navodne detalje njihove ranije saradnje i odnosa.

- Vidim ona nesrećna Ivana Peters opet nešto se** o meni. Kaže ne zna ko sam. Klempava, ja sam ona kojoj pevaš prateće vokale na albumima, koja ti je pozajmljivala pare, hranila te hlebom i dovela te u "Zvezde Granda“ - napisala je Karleuša.

Foto: Printscreen

Jelenina objava izazvala je veliku pažnju, posebno zbog žestokih prozivki i tvrdnji o nekadašnjem odnosu sa Ivanom. Ostaje da se vidi da li će Petersova odgovoriti na ove reči i izneti svoju stranu priče.

"Hranila sam ga, oblačila"

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Vukašin Katić Foto: Printscreen, Ilija Ilić, Kurir

Podsetimo, Vukašin Katić započeo je novo poglavlje u svojoj karijeri, i to na Radio-televiziji Srbije, nakon što je prethodno ostao bez angažmana na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom Karleušom.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira u elegantnom crnom odelu, ispred crvene pozadine sa prepoznatljivim logom RTS-a, čime je privukao veliku pažnju pratilaca.

Ona nije štedela reči na račun nekadašnjeg saradnika.

- Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša - napisala je Karleuša.