VELJKO RAŽNATOVIĆ POKAZAO ŠTA MU LJUDI PIŠU NAKON DRAME U VRTIĆU! Samo smo zagrebali površinu ovog satanizma! (FOTO)
- Veljko Ražnatović izazvao je pažnju nakon što je rekao da će ispisati sinove iz vrtića zbog situacije u kojoj je njegov sin zatekao dečaka u kostimu bubamare, odnosno suknjici.
- Nakon njegove objave stigle su mu brojne poruke podrške, a među njima i poruka roditelja iz Titela koji tvrde da nemaju izbor i da ne mogu lako da prebace decu u drugi vrtić.
- Ražnatović je poručio da se na ovome ne sme stati i da je potrebno doneti zakon koji će, kako kaže, čuvati decu.
Veljko Ražnatović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je otkrio da je njegova supruga Bogdana, prilikom dolaska po njihovog sina Isaiju u vrtić, zatekla dečaka obučenog u kostim bubamare, odnosno suknjicu.
Nakon što je javno izrazio nezadovoljstvo i najavio da će sinove ispisati iz vrtića, Ražnatoviću su počele da pristižu brojne poruke podrške, koje je podelio na društvenim mrežama.
Meštani Titela pružaju podršku Veljku
Među objavljenim porukama našla se i ona u kojoj se govori o položaju roditelja u Titelu i njihovim ograničenim mogućnostima da decu prebace u drugu predškolsku ustanovu.
- Brate moj, želeo bih da porazgovaramo o tome šta nam je činiti povodom svega što se trenutno dešava u vrtiću. Upravo zbog toga ti se i javljam, jer smatram da je krajnje vreme da se nešto preduzme i da pokušamo da pronađemo način da se postojeća situacija promeni, pa i da se, ukoliko je to jedino rešenje, razmotri mogućnost promene vrtića - navodi se u poruci koju je Veljko dobio.
U nastavku poruke ističe se da veliki broj roditelja nema mogućnost izbora kada je reč o ustanovi koju njihova deca pohađaju.
- Svi smo svesni da veliki broj roditelja, odnosno gotovo 90% nas, zapravo nema mnogo izbora. Živimo u ovom selu, nemamo realnu mogućnost da decu prebacujemo u druge vrtiće i na neki način smo prinuđeni da koristimo upravo ovu ustanovu. Upravo zbog toga mislim da je važno da se ne ćuti i da se ne prihvata postojeće stanje kao nešto što ne može da se promeni.
U istoj poruci predloženo je i zajedničko delovanje roditelja, uz ocenu da bi Veljko, zahvaljujući svojoj prepoznatljivosti, mogao da pomogne da se njihov glas dalje čuje.
- Ono što vidim kao veliku prednost jeste to što si ti pokrenuo ovu inicijativu i što imaš mogućnost da dopreš do velikog broja ljudi, da okupiš roditelje i da se njihov glas konačno čuje. Mislim da bi zajedničkim nastupom, uz konkretne predloge i jasne zahteve, moglo mnogo više da se postigne nego pojedinačnim reagovanjem.
"Samo smo zagrebali površinu"
Veljko je podelio i druge poruke podrške, u kojima su pojedini pratioci iznosili zabrinutost zbog vaspitanja i obrazovanja dece.
Uz jednu od poruka, u kojoj se izražava nezadovoljstvo sadržajem školskih knjiga, Ražnatović je napisao:
- Jako puno ovakvih poruka dobijam. Mislim da smo samo zagrebali površinu ovog satanizma.
Na drugoj objavi prikazao je više poruka podrške, uz poruku da se, prema njegovom mišljenju, na ovome ne sme stati.
- Ne sme da ostane na ovome! Mora da se donese zakon koji čuva našu decu! - poručio je Veljko.
U porukama koje je objavio mogu se videti i komentari ljudi koji ga pozivaju da nastavi da govori o ovoj temi, dok pojedini izražavaju zabrinutost zbog onoga što smatraju neprimerenim sadržajima u obrazovnim ustanovama.
Oglasio se Veljko Ražnatović
Podsetimo, Ražnatović je prethodno za domaće medije izjavio da će ispisati sinove iz vrtića, kao i da smatra da roditelji moraju da budu upoznati sa aktivnostima i pravilima ustanove kojoj poveravaju svoju decu.
Iako je Veljko dobio brojne poruke podrške, iz objavljenih prepiski nije moguće utvrditi odakle su svi pošiljaoci, niti da li predstavljaju stav većine roditelja u Titelu.