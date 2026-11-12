Slušaj vest

Veljko Ražnatović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je otkrio da je njegova supruga Bogdana, prilikom dolaska po njihovog sina Isaiju u vrtić, zatekla dečaka obučenog u kostim bubamare, odnosno suknjicu.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Nakon što je javno izrazio nezadovoljstvo i najavio da će sinove ispisati iz vrtića, Ražnatoviću su počele da pristižu brojne poruke podrške, koje je podelio na društvenim mrežama.

Meštani Titela pružaju podršku Veljku

1/3 Vidi galeriju Meštani Titela pružili podršku Veljku Ražnatoviću Foto: Preent Screen

Među objavljenim porukama našla se i ona u kojoj se govori o položaju roditelja u Titelu i njihovim ograničenim mogućnostima da decu prebace u drugu predškolsku ustanovu.

- Brate moj, želeo bih da porazgovaramo o tome šta nam je činiti povodom svega što se trenutno dešava u vrtiću. Upravo zbog toga ti se i javljam, jer smatram da je krajnje vreme da se nešto preduzme i da pokušamo da pronađemo način da se postojeća situacija promeni, pa i da se, ukoliko je to jedino rešenje, razmotri mogućnost promene vrtića - navodi se u poruci koju je Veljko dobio.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

U nastavku poruke ističe se da veliki broj roditelja nema mogućnost izbora kada je reč o ustanovi koju njihova deca pohađaju.

- Svi smo svesni da veliki broj roditelja, odnosno gotovo 90% nas, zapravo nema mnogo izbora. Živimo u ovom selu, nemamo realnu mogućnost da decu prebacujemo u druge vrtiće i na neki način smo prinuđeni da koristimo upravo ovu ustanovu. Upravo zbog toga mislim da je važno da se ne ćuti i da se ne prihvata postojeće stanje kao nešto što ne može da se promeni.

U istoj poruci predloženo je i zajedničko delovanje roditelja, uz ocenu da bi Veljko, zahvaljujući svojoj prepoznatljivosti, mogao da pomogne da se njihov glas dalje čuje.

- Ono što vidim kao veliku prednost jeste to što si ti pokrenuo ovu inicijativu i što imaš mogućnost da dopreš do velikog broja ljudi, da okupiš roditelje i da se njihov glas konačno čuje. Mislim da bi zajedničkim nastupom, uz konkretne predloge i jasne zahteve, moglo mnogo više da se postigne nego pojedinačnim reagovanjem.

"Samo smo zagrebali površinu"

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa sa sinovima Foto: Instagram Printscreen, Printscreen Instagram

Veljko je podelio i druge poruke podrške, u kojima su pojedini pratioci iznosili zabrinutost zbog vaspitanja i obrazovanja dece.

Uz jednu od poruka, u kojoj se izražava nezadovoljstvo sadržajem školskih knjiga, Ražnatović je napisao:

- Jako puno ovakvih poruka dobijam. Mislim da smo samo zagrebali površinu ovog satanizma.

Na drugoj objavi prikazao je više poruka podrške, uz poruku da se, prema njegovom mišljenju, na ovome ne sme stati.

- Ne sme da ostane na ovome! Mora da se donese zakon koji čuva našu decu! - poručio je Veljko.

U porukama koje je objavio mogu se videti i komentari ljudi koji ga pozivaju da nastavi da govori o ovoj temi, dok pojedini izražavaju zabrinutost zbog onoga što smatraju neprimerenim sadržajima u obrazovnim ustanovama.

Oglasio se Veljko Ražnatović

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Podsetimo, Ražnatović je prethodno za domaće medije izjavio da će ispisati sinove iz vrtića, kao i da smatra da roditelji moraju da budu upoznati sa aktivnostima i pravilima ustanove kojoj poveravaju svoju decu.