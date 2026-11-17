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Jelena Karleuša još jednom je dospela u centar pažnje zbog turbulentnih odnosa s ljudima na estradi. Njena prijateljstva često imaju intenzivan tok - od bliskosti i međusobne podrške do razočaranja, javnih prozivki i prekida kontakta.

Ipak, pop diva je pokazala da je spremna i da pruži drugu šansu ljudima za koje je mislila da više nikad neće biti deo njenog života.

Ko je u pravu

Najnoviji slučaj je prekid obnovljenog prijateljstva sa Sekom Aleksić, o kojoj, uprkos svemu, ne želi da govori loše.

Foto: Kurir, Printksrin

- Seka je imala jedan kiks. Zna ona koji. Ali to je bio njen izbor. Nikad neću reći lošu reč za nju. Ima moju podršku i čestitam joj na novim pesmama i koncertima u Zagrebu - napisala je JK, da bi potom poručila da je njihova bliskost bila kratkotrajna i nastala zbog Sekinih javnih izjava.

Pre pomirenja, njih dve su godinama bile u žestokom sukobu. Međusobno su se prozivale, a njihove izjave izazivale su burne reakcije.

Seka je 2022. priznala da su obe učestvovale u ružnim prepirkama, ali da su s vremenom sazrele i shvatile da je došlo vreme da prestanu s tim.

Foto: Printscreen/Instagram

Sukob Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović traje više od dve decenije. Zanimljivo je da je Ceca u početku hvalila Jelenu i isticala njen potencijal, ali su se njihov odnos i međusobno poštovanje vremenom pretvorili u otvoreno neprijateljstvo.

Rat je počeo početkom 2000-ih javnim prozivkama, uvredama i međusobnim optužbama. Kulminirao je 2010. Jeleninim otvorenim pismom Ceci, nakon čega su usledile tužbe i sudski procesi. Pokušaj mirenja 2017. završio se žestokom svađom u sudnici, ali su 2019. povukle međusobne tužbe.

Ipak, 2025. sukob je ponovo aktuelizovan zbog Jeleninih izjava o ubistvu njenog nekadašnjeg verenika Zorana Davidovića Ćande, zbog kojih je Ceca pokrenula novi pravni spor.

Foto: Boba NIkolić, Damir Dervisagić

Jedan od najvećih poslovnih i medijskih sukoba Karleuša je imala s vlasnikom Pinka Željkom Mitrovićem. Sve je počelo 2019, nakon što je ekipa emisije "Paparaco lov" snimila Jelenu na groblju, gde je posetila majčin grob. Mitrović joj je uputio niz uvreda i zapretio medijskim obračunom, a Karleuša mu je uzvratila optužbama i pretnjom da će objaviti kompromitujuće informacije o njemu.

Do novog pomirenja došlo je kada je JK postala članica žirija "Pinkovih zvezda". Mitrović je tada priznao da se njih dvoje ne vole, ali je poručio da želi da iz svog života ukloni mržnju i netrpeljivost, ističući da je Karleuša simbol te odluke.

Foto: Ana Paunković

Specifičan odnos Jelena je imala i s pokojnim Sašom Popovićem. Tokom zajedničkog rada u "Zvezdama Granda" često su se sukobljavali, a nakon njenog odlaska dugo nisu razgovarali. Kada je Saša govorio o tome kako joj je pružio šansu u žiriju i koliko joj je porastao honorar, Karleuša mu je odgovorila da mu je zahvalna, ali i da je svojim radom doprinela najvećem uspehu takmičenja.

- Tačno je da mi je pružio ruku kad niko nije hteo. Šest godina sam radila bez dinara i odužila sam mu se. Smatram da su "Zvezde Granda" uz mene imale najveći procvat - poručila je tada, tvrdeći i da je gledanost opala nakon njenog odlaska.

Ipak, kada je saznala za Sašinu tešku bolest, ostavila je nesuglasice po strani. Nakon njegove smrti, u martu 2025, kroz suze je ispričala kako je izgledao njihov poslednji susret u decembru 2024. Prišla je Saši i njegovoj supruzi Suzani, a Popović joj je rekao: "Jeco, zar si stvarno mislila da ću ja da umrem a da tebe još jednom ne vidim?" Jelena mu je odgovorila da će još dugo živeti i da će se ponovo svađati, ali joj je on uzvratio da se više nikad neće posvađati.

- Svađe nisu bitne, pamti se samo dobro - poručila je nakon njegove smrti.

Foto: Nemanja Nikolić, Damir Derivšagić

Posebno buran odnos imala je i s Darom Bubamarom, s kojom danas ponovo ne komunicira. Nekadašnje prijateljstvo pretvorilo se u jedan od najpoznatijih estradnih ratova, tokom kojeg su jedna drugoj davale pogrdne nadimke, poput "pseće nogice" i "šnaucer njuške".

Karleuša je Dari čak napisala otvoreno pismo nakon što ju je pevačica nazvala ljubomornom kozom. U njemu je ismevala njen izgled, karijeru, imovinu i obrazovanje, tvrdeći da peva po kafanama i da nema nijedan veliki solistički koncert. Odjeknula je i njena poruka da Dara nema ništa osim onoga što joj banka može oduzeti zbog kredita.

Fraza "puno košta" postala je viralni simbol njihovog višegodišnjeg sukoba, koji je obeležio 2014. i 2015. godinu. Ipak, preokret se dogodio 2018, kada je Jelena javno podržala Daru pred njen koncert u Beogradskoj areni, ističući da zaslužuje veliki solistički nastup.

Dara je bila oduševljena podrškom i njih dve su ubrzo zakopale ratne sekire, a Karleuša je bila Darina gošća u Areni.

Međutim, Bubamara je u junu 2026. ponovo govorila o njihovom odnosu, ističući da danas na sve gleda sa osmehom.

- Ona je meni svašta rekla, pa i ja njoj - priznala je, dodajući da među njima nikad nije bilo ozbiljne zle krvi. Potvrdila je da nisu u kontaktu, ali i da joj Jelena nikad nije učinila ništa što bi ugrozilo njenu karijeru.

Foto: Petar Aleksić

Jedan od najzanimljivijih raskola u Jeleninom životu jeste onaj sa Milicom Pavlović. Njih dve su godinama važile za bliske prijateljice, javno su se podržavale, snimile duet „Mashallah", a njihova saradnja nije se završavala samo na muzici. Milica je bila gošća na Jeleninom koncertu u Beogradu na vodi, dok je Karleuša uzvratila gostovanjem na njenom nastupu u Areni.

Međutim, prijateljstvo je puklo početkom 2025. godine, kada je Jelena prestala da prati Milicu na Instagramu. Ubrzo je objasnila šta ju je toliko povredilo.

Karleuša je tvrdila da je Milici mnogo pomogla tokom karijere, da ju je branila, podržavala i čak ulazila u sukobe sa drugim ljudima zbog nje. Problem je nastao kada je saznala da je Miličina sestra na društvenim mrežama delila peticiju za gašenje Jeleninog Instagram naloga.

- Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski - poručila je Jelena, ističući da je očekivala da se njena prijateljica ogradi od postupka svoje sestre.

JK je posebno naglasila da je takav potez doživela kao udar na njenu egzistenciju, posao i pravo na slobodu govora. Dodala je da je očekivala makar poruku ili poziv od Milice, ali da se to nije dogodilo.

- Meni ni poruku nije poslala kad sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem - navela je Jelena.

U drugom obraćanju još oštrije je govorila o tome koliko ju je razočarala, tvrdeći da je Milica u periodu kada je ona prolazila kroz javni linč pokazivala podršku ljudima koji su je napadali.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

Ipak, priča je dobila neočekivan nastavak u oktobru 2026. godine. Kada su je pitali da li bi se pomirila sa nekadašnjom prijateljicom, Jelena je odgovorila da bi, jer se nisu ni svađale, kao i da ne bi izbrisala njihov zajednički duet iz svoje diskografije.

Kurir.rs

JK: