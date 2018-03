ZERINA HEĆO IŠLA U SARAJEVO ZBOG ĆERKE: Bivši muž hoće da joj uzme dete

Zerina Hećo morala je na dva dana da napusti „Parove“ kako bi otišla u Sarajevo, u centar za socijalni rad i na sud zbog pokušaja njenog bivšeg muža Rusmira Heća da joj oduzme starateljstvo nad njihovom ćerkom (4).



On je podneo prijavu protiv nje zbog nedoličnog ponašanja u rijalitiju.O ovom problemu produkciju „Parova“ obavestila je Zerinina majka, koja trenutno brine o devojčici. Organizatori su odmah preneli Hećovoj da mora da se javi u Kantonalni centar za socijalni rad u Sarajevu i odveli je u Bosnu. Zasad, kako smo saznali, devojčica ostaje u Zerininom domu s njenom majkom, a to nam je potvrdila i sama učesnica „Parova“ .

- Išla sam u Sarajevo, u socijalnu službu i na sud. Zasad je sve u redu, dete ostaje kod mene. Svoju ćerku ne dam nikome- rekla je Zerina.

Njen bivši muž zamerio je Zerini što je pred kamerama imala seks s Nikolom Lakićem, s kojim je nekoliko meseci bila u vezi. Takođe, zasmetalo mu je i to što joj iz Hećove pred kamerama isterivan đavo, kao i što je u alkoholisanom stanju polugola igrala na kiši u dvorištu vile. Poseban deo koji je Rusmira iznervirao je odnos između Zerine i njenog bivšeg dečka Sukija, čoveka koji je bio u zatvoru u Hrvatskoj zbog organizovanja prostitucije, a koji se nekoliko puta uključio u rijaliti.

- Suade, uništiću ti život. Ovde sam saznala da si oženjen. On je opasan čovek. Bila sam trudna s njim, abortirala sam. Ja sam svesna da se od njega ne mogu skloniti dok on to ne bude želeo. Odsad ću čuvati samo moju ćerku - rekla je starleta tokom svađe sa Sukijem.

Stupili smo u kontakt sa Rusmirom koji poručuje da je izgladio sve nesporazume s bivšom ženom:

- Imali smo nesporazum, ali smo ga rešili. Nastavićemo normalno da komuniciramo. Naše dete je plod naše ljubavi. Trudićemo se da ona ništa ne oseti. Razišli smo se zbog različitog pogleda na život.

Trpela nasilje RUSMIR ME JE TUKAO

Zerina i Rusmir bili su u braku od 2014. godine, a razveli su jer ju je, kako ona tvrdi, tukao. - Istina je da me je fizički napao, zato smo se i razveli. Bolje funkcionišemo otkad smo razdvojeni, a i sredina za naše dete je zdravija. Zašto je to uradio, pitajte njega, jer ni sama ne znam odgovor. Provodimo nekoliko sati nedeljno zajedno sa ćerkicom. Najveću pomoć imam od majke - rekla je Zerina.

