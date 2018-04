RAT NA SRPSKOJ ESTRADI SE NASTAVLJA: Viki poručila koleginici da je DEBELA, a Bekuta joj BRUTALNO ODGOVORILA!

Pevačica Ana Bekuta je odlučila da odgovori na prozivke svoje koleginice Viki Miljković, koja joj je nedavno poručila da treba da smrša jer, kako ona smatra, ima očigledan višak kilograma.

"Nemam šta da joj oprostim, niti ona ima meni. Jednostavno, Viki nikako da shvati da je vitkost precenjena kategorija i da je dostižna", kaže Bekuta i najavljuje da će takmičenje Zvezde Granda u narednim epizodama biti vrlo napeto.

foto: Printscreen

"Niko od učesnika se posebno nije istakao do sada, tako da ne bih nikoga da izdvajam. Mislim da takmičenje tek sada počinje i biće žestoko", uverava Bekuta, koja je odlučila da posluša svog partnera Milutina Mrkonjića i promeni frizuru.

"Mrka najviše voli kada zaližem kosu i smatra da mi to najbolje stoji. Zato sam odlučila da ga ispoštujem", ističe pevačica i otkriva da joj Mrkonjić za Uskrs nije ništa poklonio.

foto: Dragan Kadić, Zorana Jevtić

"Mi nemamo običaj da kupujemo jedno drugom poklone za praznike i godišnjice, jednostavno, ne tražimo povod za darivanje. Za Uskrs takođe nisam dobila poklon, ali nije mi ni važno, jer je kod nas sve spontano", uverava Bekuta, koja je ispričala da je ove godine ipak odlučila da radi za praznike.

"Radila sam noć pre Uskrsa u Ljubljani, a kad sam se vratila, čekao me je ručak kod mojih unuka. Milutin me takođe iznenadi dobrim ručkom kada se vratim s puta, ali uglavnom me odvede u neku dobru kafanu", zaključila je Ana.

foto: Dragana Udovičić

