VIKI MILJKOVIĆ BATALILA CIGARETE: Zbog Mrke sam prestala da pušim

Pevačica je pre nekoliko dana gostovala u emisiji „Grand specijal“ i priznala da je partner njene koleginice Ane Bekute pravi guru za zdrav život. Ona je ispričala da je konačno počela da diše punim plućima.

- Pre nekoliko meseci sam bila na nekoj proslavi, gde su bili Ana i Mrka. Ana je uzela mikrofon i pevala, a ja sam bila oduševljena njenim glasom. Rekla sam Mrki da njegova devojka ima čist glas. Žena što je starija, to bolje peva. Mrka mi je otkrio i zašto. Rekao je da je Ana prestala da puši i da je zato njen glas tako lep, a onda mi je rekao nekoliko rečenica koje su me promenile. Bukvalno, to što mi je ispričao nateralo me je da prestanem da pušim. Tri meseca nisam zapalila cigaretu - rekla je Viki, a Bekuta je potvrdila njene reči.

- Tačno je. I ja sam na Milutinov nagovor ostavila cigarete. Otad mi je glas odličan.



Pre dve godine je Mrkonjić i sam komentarisao Anin porok i dodao da bi bio najsrećniji kada bi ona batalila cigarete.

- Zar mora da puši? Smeta mi to, baš mi smeta. Ana je idealna žena, još samo da ostavi cigarete - rekao je on, a njegova želja uskoro se i ispunila.

