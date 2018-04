MILICA DABOVIĆ ŠOKIRALA JEZIVIM DETALJIMA O PREBIJANJU: Čekam kad će se vratiti i ZBOG LJUBOMORE da me IZMLATI!

Košarkašica Milica Dabović je pre tri meseca na svet donela sina Stefana, ali je odlučila da ga sama odgaja. Nije imala sreće u ljubavi sa Stefanovim ocem, navodnim Vukom, kao ni sa Simonom Šikićem.

Ona se posle dužeg vremena pojavila u javnosti i govorila za medije. U emisije Sanje Marinković odlučila je da otvori dušu i podeli nova potresna priznanja.

"Ja treba da čekam kad će on mene, zbog sve te ljubomore i toga, da me izmlati, a da on izlazi napolje i da ja posle nekoliko meseci čujem da je on mene varao , trošio moje pare", rekla je Milica u Magazinu in, prisećajući se vremena kada je živela sa Simonom Šiklićem.

Kurir.rs/Foto Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir