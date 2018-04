ARENA JE MOJ ŽIVOTNI SAN: Maja Berović najavila koncert, ne prihvata ništa manje od OVOGA!

Pevačica Maja Berović uskoro će ostvariti svoj najveći san, imaće koncert u Štark Areni. Sada je otkrila kako teku pripreme kao i da li će zaraditi novac.

"Arena je moj životni san. Imamo ideje, koreografije, planove i iznenađenja, jedino nemam tačan datum. Imali smo plan za početak novembra, ali pošto nije izvesno kada ćemo završiti album, pomerili smo. Za taj dan, moja publika zaslužuje samo najbolje, i čim pripremim sve, zakazujemo termin i javljam vam. To ne radim zbog novca, Arena je ogroman trošak", rekla je Maja.

Maja često nastupa u Beogradu, a na jednom od poslednjih nastupa u publici je bila njena koleginica Mia Borisavljević.

"Kad pevam u Beogradu ne računam da radim. To mi je kao izlazak i provod. Videla sam Miu u svoj toj masi. Svaka joj čast kako izgleda kad se porodila, ona je prelepa. Drago mi je da je odabrala moj nastup da se opusti", rekla je pevačica za "Premijeru".

Berovićeva je u potpunosti promenila muzički pravac, iako je saradnici na samom početku nisu podržali.

"Bio je veliki rizik. Kad sam rekla saradnicima da želim da promenim muzički pravac rekli su mi da nisam normalna, da će to da me ukopa i upropasti karijeru. Smatram da bez rizika nema uspeha i da treba rizikovati. To je pravac koji sam uvek volela i bila sam sigurna u to. Hvala bogu što sam ih srela i što smo se skontali. Među nama vlada pozitivna energija i to se čuje".

Pevačica je šokirala sve kada je zbog potreba ekranizacije numere legla u kovčeg.

"Leći u sanduk je grozno, rekla sam prijateljima da to može uraditi samo budala kao ja", kroz osmeh je poručila Maja.

