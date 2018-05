DALA KOMENTAR U SVOM STILU: Zorica Marković oplela po Snežani Đurišić, a evo kako joj je ona odgovorila!

Poznata folk pevačica Snežana Đurišić progovorila je o medijskom ratu sa koleginicom Zoricom Marković, koja je odnedavno u rijalitiju, a dotakla se i teme privatnog života.

Kažu da su koleginice ljubomorne na vas što imate mlađeg dečka ginekologa?

- Ne bih previše komentarisala moj ljubavni život. Srećna sam, i to je to.

foto: Dragana Udovičić

Svađate li se sa članovima žirija "Zvezda Granda" i van kamera?

- To je sve stvar trenutka. Borba za stav, za mišljenje. Tu zaista ničeg ličnog nema, to odgovorno mogu da tvrdim.

Učesnica rijalitija je i vaša koleginica Zorica Marković, koja vas stalno proziva po medijima. Da li zaista postoji problem između vas dve i kakav?

- Svako svojim ponašanjem govori o sebi. Ja nemam potrebu nikoga ni da diram, ni da pljujem, a ko to radi, njemu neka ide na čast. Ja s njom problem nemam, a da li ona ima sa mnom, to ne znam i neću u to da ulazim.

foto: Printscreen YT

Kakva ste baka i slušaju li vas unuci?

- Unuci su mi divni. Jedva čekam leto da se okupimo.

Kurir.rs/Blic, Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir