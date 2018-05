MIA JE PRE MESEC DANA POSTALA MAMA: A već se vratila na scenu! Haotično je, ali mi smo na taj HAOS navikli!

Folk pevačica Mia Borisavljević postala je pre mesec dana mama ćerkice Eme i sada uživa u čarima roditeljstva.

Ona je otkrila kako se njen izabranik Bojan Grujić snašao u ulozi oca.



"Bojan uopšte ne izgleda trapavo kada je briga oko bebe u pitanju i mogu vam reći da sam se baš iznenadila, posebno prvog dana, kada sam došla iz porodilišta. Mislila sam da nema šanse da će mi bilo šta pomoći, a on me je odmenio 90 odsto! Pitala sam se bukvalno "Odakle ti to znaš?". Nije ni čudo, s obzirom na to da njegova sestra ima troje dece", rekla je Mia za emisiju "Ekskluzivno" i istakla da se već vratila na scenu.

foto: printScreen Jutjub



"Vraćam se polako svom poslu, ne onako kao pre, da imam pet nastupa nedeljno, naravno, do toga još neće doći, ali, po jedan nastup nedeljno sam prihvatila od maja jer sam shvatila da nema potrebe da pravim toliku pauzu, da mogu da se spremim i psihički i fizički. Haotično je, ali mi smo na taj haos navikli", priznala je Mia, a potom dodala da uvek ima ko da čuva malenu Emu.

"Organizujemo se super, imamo veliku pomoć moje i Bojanove majke. Nemamo nijednu dadilju, još je rano za takvo planiranje. Dovoljni smo ja, Bojan, moja i Bojanova mama, tako da beba ne ostaje sama", objasnila je pevačica.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Jutjub

Kurir

Autor: Kurir