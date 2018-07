Uskoro ...Ovakve fotografije niste još vidjeli .Odlucila sam uraditi slike bez šminke samo za vaše oci...Prešla sam neke granice ,naravno bez vulgarnosti...;)Najava za pjesmu koja će uskoro ugledati svjetlost dana ! Fotografije će biti postavljene na društvenim mrežama tek nakon sto budu objavljene u par časopisa !Za sada smatram da je ovo dovoljno da pretpostavite Sta vas očekuje !!!!Uskoro!!!😻😻🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #naturephotography #nomakeup #balkan #beauty #skin #croatia #summer #bikini #parovi #star 🇹🇰🇷🇸🇭🇷🇬🇷🇲🇰🇸🇮

A post shared by Irma Sejranic Ilic (@irmailicsejranic) on Jul 21, 2018 at 5:43am PDT