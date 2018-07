NISAM MOGLA VIŠE DA IZDRŽIM! MILJANA OTKRILA ZAŠTO JE NAPUSTILA BOLNICU: Čekam NJEGA, pa najzad mogu kući!

Novopečena mama Miljana Kulić šokirala je sve napuštanjem bolnice u Nišu. Nakon dva sata koje je provela van, ona se vratila i ušunjala nazad u svoj apartam, dok su mediji spekulisali razloge njenog odsustva.

Ona je otkrila da je samo na kratko izašla do poslastičarnice.

"Odlično sam, bila sam do poslastičare na kafi i na kolaču sa roditeljima i sad sam se vratila u bolnicu. Jeo mi se kolač, a i vrućina mi je ovde u sobi. Sutra me puštaju kući da izađem, danas je trebalo, međutim direktor bolnice je dežurao sinoć, pa danas ne radi, a on mora da potpiše kad izlaze žene iz bolnice"m poručila je Kulićeva i dodala:

"Sve je u savršenom redu, samo sam umona. Po ceo dan sasm sa bebom, dojim ga, umorna sam i psihički i fizički. Baš mi treba da se odmorim, kući ću" zaključila je Miljana.

