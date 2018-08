SLOBA U ZAGRLJAJU PRELEPE PEVAČICE: Nakon razvoda u NJOJ je našao utehu! O OVOM videu BRUJI internet! (VIDEO)

Nedavno je izašla vest da je bivši zadrugar Sloba Radanović, koji se konačno razveo od supruge Kije Kockar, proveo noć u hotelu sa poznatom pevačicom Dušicom Grabović.

Kako je njen drug naveo, oni su se sreli u jednom klubu, pa otišli zajedno.

"Sloba i Dušica su se prvi put nakon ''Zadruge'' videli u Budvi, i to sasvim slučajno. Našli su se na Đanijevom nastupu. Tu su poprilično bili prisni, razgovarali su dugo i slikali se. Nakon toga su zajedno napustili diskoteku i uputili se ka jednom hotelu u Budvi gde su proveli noć. Dušica je jedva čekala trenutak da ga vidi, a kada je videla da može taj trenutak i da iskoristi, njenoj sreći nije bilo kraja. Oboje su malo popili, a druženje su nastavili u hotelu", tvrdio je dobro obavešteni izvor.

Podsećanja radi, još dok je Radanović bio u "Zadruzi" isplivala je priča da je sa Grabovićevom bio u emotivnom odnosu još pre nego što se oženio, što je Sloba poricao, a onda su izašli ovi tračevi.

Pevač se oglasio po pitanju cele situacije i rekao sledeće:

"Pa žena je bila na Đanijevom nastupu, prišla, javila se i to je to. A sutradan mi je menadžer jednog kluba prišao na mom nastupu i rekao mi da je Dušica tu i zamolio me da ona otpeva koju pesmu i to je to. Nismo bili ni u kakvom hotelu zajedno, a ona mi je rekla da ona nema ništa sa novinskim natpisima da smo mi bili u nekoj šemi", ispričao je Slobodan.

