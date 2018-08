KIJI OČI PUNE SUZA, GLAS DRHTI, ALI NIŠTA NE KRIJE! SVE O RAZVODU, 24 SATA KASNIJE: Zato je Zrenjanin koban po mene, nije Budva SIGURNO! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović razveli su se 7. avgusta u zrenjaninskom Osnovnom sudu, u jutarnjim satima, gde su i pokrenuli brakorazvodnu parnicu.

1 / 8 Foto: Zrenjaninski.com

Bez obzira na to što je "Ministarka" potpisala papire za razvod odmah pošto je napustila Belu kuću i iz "Zadruge" izašla kao pobednica, kao ni pevač nije krila da joj je ovaj događaj veoma teško pao.

"Još uvek sam pod utiskom. Posle suda sam otišla malo da odspavam i došla ovde za Crnu Goru i spavala sam ceo dan, sve do sada. Još uvek mi je sve čudno, nemam osećaj kao da se nešto promenilo, potpuno ravna linija za sada", rekla je za "Premijeru" pa nastavila: "Kada smo ušli tamo, bilo je sve zvanično, jednostavno - kao gotov je brak i to je to. Ali, oboje smo hteli to, oboje smatramo da je to najpametnije i najbolje za nas dvoje. Ja prvenstveno znam da zaslužujem mnogo više i ovo je bio najpametniji korak", zaključila je Kristina.

foto: Printscreen

Ona se zatim osvrnula na to da je moglo doći i do pomirenja, te što ju je ogroman broj fanova i u tome podržavao "navijajući" za njih dvoje.

"Mogli smo mi to da uradimo, ali nije pametno i ja polazim od sebe i smatram da zaslužujem bolje. Znam da je i njemu sada krivo, ali trebalo je o tome da razmišlja ranije. Nikad ne znaš šta može da se desi, ali verujem da je to to", rekla je ona.

foto: Printscreen

Za nove ljubavi je, kako kaže, otvorena.

"Ne bežim od toga, nikad se ne zna. Mogu sad odmah da se zaljubim iza ćoška, a mogu i da čekam još deset godina. Moja najveća ljubav je bila u Zrenjaninu, tako da mislim da je meni Zrenjanin koban, a ne Budva sigurno", rekla je nasmejana Kija.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir