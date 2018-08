LUNA ĐOGANI NEĆE BITI SAMA U RIJALITIJU: Najbolji drug njene majke ulazi u Zadrugu 2, a već provocira Lepog Miću! (FOTO)

Još jedno ime koje će podići veliku prašinu svojim ulaskom u rijaliti jeste Mirko Gavrić, koji se često spominjao tokom prve sezone vezano za ljubavni trougao Kija- Luna - Sloba.

Radi se o muzičkom producentu Mirku Gavriću, koji jeste jednom nakratko kročio na velelepno imanje rijalitija, i to dok je trajao zadatak prilikom kog su učesnici morali da ignorišu neuobičajne pojave, kada je on ušao sa trakom preko usta.

On je samo kratko prokomentarisao jednog od bivših učesnika "Zadruge", Miroslava Pržulja, poznatijeg kao Lepog Miću, koji je komentarisao da "dobar ku.ac znači mir u kući", što je Mirku zasmetalo.

"To je skup različitih profila, od onih najviših do najnižih i krajnje, za mene, neinteresantnih. Takve neću ni primetiti. Ovi stariji i iskusniji mogu nas mlađe nečemu i naučiti. To su sve duševno, intelektualno i profesionalno ispunjeni i bogati ljudi, tako da verujem da ću uspeti da naučim svašta od njih. Eto, od Miće bih mogao da dobijem kvalitetno objašnjenje izreke "dobar ku.ac - mir u kući". On je dugo u braku, veran je i brižan muž, ali mu je žena godinama sama jer je on po rijalitiju. Ja sam u braku tek treću godinu i prvi put se razdvajam od supruge na duži period. To nije nimalo lako. Zorica Marković moći će da nauči mlade ljude šta znači talenat, odanost i iskrenost. Sa njom bih mogao da pričam o mnogim stvarima. Kako je podnela razvod, razdvojenost od prvog sina, prevaru... Kako je to kad prevariš? Ima tu mnogo stvari. Ona je jedna iskusna visokomoralna dama sa pedigreom visokoobrazovanog kalibra, elokventna je i vrlo bogatog rečnika. Ima njih još kojih može svašta da se nauči. Jedva čekam!", izjavio je Gavrić.

Sudeći prema ovim rečima, Mirko nema dlake na jeziku i spreman je da se suprotstavi svima koji mu budu stali na crtu, pa čak i nekome kao što je Lepi Mića, s kojim su svi zadrugari izbegavali sukob, a kako će se sve to ispoljiti u "Zadruzi 2" videćemo uskoro.

