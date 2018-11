ANABELA SLOMLJENA ZBOG LUNE! NE PRESTAJE DA PLAČE: Pevačica progovorila o ćerkinom NERVNOM SLOMU, a evo šta je rekla o Slobi!

Modna blogerka Luna Đogani definitivno nije prebolela Slobodana Radanovića, a da je zaista tako, potvrdilo se nakon njegovog ulaska u „Zadrugu 2“.

Folker je samo hladno pružio ruku nekadašnjoj devojci, a nakon što je napustio rijaliti, Đoganijeva je doživela pravi nervni slom. Urlala je, dozivala ga, a u jednom trenutku je poželela da napusti rijaliti. Najveći šok doživela je njena majka, Anabela Atijas. Ona je rekla da joj je mučno sve to da gleda i kroz suze je izustila - Trudila sam se da ne gledam sve što se dešavalo. A šta da kažem, ni sama ne znam...

foto: Printscreen

- Moja ćerka se držala kao lavica, a u stvari je ranjena srna. Slomila se na kraju i to je OK. Da je kod kuće, niko je ne bi video... Koliko smo samo puta tako plakale u svoja četiri zida. Sve je to opravdano, velik je to bol... Kolika je i ljubav bila, toliki je i bol sada - kaže Anabela i kroz suze dodaje da joj teško pada to što u ovim trenucima nije uz svoju ćerku.

- Da mogu da je vidim ili čujem, rekla bih joj da je razumem! Ko nije iskreno voleo, ne zna šta je patnja. Nažalost, ume i da boli. Rekla bih joj da će sve to proći jednog dana i da se ovo kroz šta sad prolazi zove odrastanje. Ona je iskrena u svemu do kosti i zbog toga može svakog da pogleda u oči. Ponosna sam na nju - rekla je Anabela!.

Koliko je Đoganijevu pogodilo to što je videla bivšeg dečka, bilo je jasno po njenom ponašanju nakon što se žurka u „Zadruzi“ završila. Njen najbolji drug Savo Perović i brat Adam Đogani bezuspešno su pokušavali da je uteše.

Luna je vrištala i dozivala Slobodana da se vrati.

foto: Printscreen

- Slobo, zašto si mi ovo uradio? Vrati se, molim te, vrati mi se, ljubavice, ja bez tebe ne mogu i neću da živim. Ne mogu više da se foliram, da glumim da mi je dobro, a nije. Umreću ovde, kako ne razumeš? Molim te, pomozi mi - jecala je ona i tražila da je puste napolje.

- Nisam želela da uđem ovamo, morala sam! Ušla sam da izbavim svoju porodicu iz go*ana! Pustite me više svi na miru! Hoću napolje!

Hoću kod mog Slobe! On je moja najveća ljubav. Moja najveća i jedina bol. Slobo, zašto si nam ovo uradio? Zašto si me ostavio kao psa?! - govorila je kroz suze. Nakon više od dva sata, brat je uspeo da je smiri i pred zoru ju je odveo da legne.

Sloba: Žao mi je zbog svega! Sloba Radanović video je snimke svoje bivše devojke i kratko rekao: - Žao mi je što prolazi kroz sve to i što se toliko kida. Ja to ne želim nikome - rekao je pevač.

foto: Printscreen Instagram

