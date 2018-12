LENA KOVAČEVIĆ HVALI JAHOVIĆEVU: Emina, hvala ti na hitu! (FOTO)

Lena Kovačević obeležila je ovu godinu kada je muzika u pitanju singlom "Kafe", koji je za nju napisala Emina Jahović. Džez pevačica javno je zahvalila svojoj koleginici na ovom hitu i priznala da bi ponovo sarađivala sa njom.

foto: Miloš Nadaždin

Džez pevačica prezadovoljna je što je ovaj singl dobro prošao kako u Srbiji tako i u regionu, a posebno ju je obradovalo što se francuska verzija ove pesme zavrtela i na evropskim radio-stanicama.

foto: Luka Stefanović

- Fantastično je to što se francuska verzija pesme "Kafe" pušta na francuskim i austrijskim stanicama sa nacionalnom frekvencijom. Ako pričamo o snovima, eto, to stvarno nisam očekivala. Kada sam snimala tu pesmu, nisam razmišljala kako će biti prihvaćena, jer ja ne funkcionišem na taj način. Ali u ovu pesmu sam se stvarno zaljubila i osetila leptiriće u stomaku. Tako da od sada sam odlučila da više ništa ne snimim ako se u to smrtno ne zaljubim, baš kao u tu numeru - rekla nam je Lena i priznala da, kada nastupa, taj hit otpeva nebrojeno puta.

S obzirom na to da je ovaj singl za nju napisala upravo Emina, zanimalo nas je da li bi ponovo mogla da se desi neka saradnja sa njom.

foto: Printscreen/Instagram

- Saradnja sa Eminom... Nikad se ne zna, zašto da ne? (smeh) Nas dve smo imale izuzetno uspešnu saradnju za "Kafe" i, definitivno, ona je jedan izvrstan tekstopisac i talentovana žena. Tako se pokazalo jer je ona lako i brzo razumela šta treba da napiše i kakav je moj senzibilitet. I hvala joj na tome. Uradile smo divan posao! - priznala je Lena, koja će 26. decembra nastupati na trgu u okviru Beogradske zime.

foto: Dragan Kadić

- Nije mi prvi put da pevam na otvorenom, a ovaj put će doći i moja deca, i deca mojih prijatelja. Ja ne volim veliku masu ljudi, ali volim to sa bine. Uvek sam i kao dete govorila: "Jao, kada bih mogla da ne stojim u masi." I, eto, želja mi se ispunila - kaže ona.

Što se tiče Nove godine i nastupa za najluđu noć, Lena kaže da to nije njen fah.

foto: Miloš Nadaždin

- Još uvek je sve neizvesno, ali uglavnom za Novu godinu ne pevam. Iskreno govoreći, Nova godina nije tipičan dan za moju muziku. To što mi radimo specifično je za neku široku narodnu masu. To nije nešto što ja radim po svaku cenu - zaključuje Lena.



Kurir.rs/J. Stuparušić - I. Ercegovčević/ Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir