BREGA TROŠIO NOVAC NA STANOVE, IMA IH MNOGO: Poznati muzičar priznao zbog čega brine, a evo gde se nalazi njegova VILA!

Goran Bregović pravi još jednu vilu pored dve koje već ima na Senjaku, a zgradu u kojoj je prijavljen da živi prodao je jednoj privatnoj kompaniji.

Bregine komšije tvrde da on samo u srpskoj prestonici ima oko 15 nekretnina.

Goran Bregović s porodicom trenutno stanuje na Senjaku u luksuznoj vili opasanoj visokom ogradom i garažnim vratima koja se otvaraju na daljinsko upravljanje, te se dvorište ne može videti s ulice. Tu je i video-nadzor kako bi se u potpunosti zaštitili od pljačkaša. Imanje pored dvorišnog placa je takođe Bregovićevo, i na njemu se nalazi objekat nalik sali za slavlja, sa trambolinama koje su ispred, da bi se deca igrala. I taj deo je visokom ogradom zaštićen od znatiželjnih pogleda. Izvor kaže da taj posed Brega izdaje.

Bregović je i sam nedavno priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

"Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih", ispričao je Bregović svojevremeno.

