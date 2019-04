KOCKAREVA UPLAŠENA ZA SVOJU BEZBEDNOST: Kiji i Slobi prete smrću ako kroče u BOSNU! (FOTO)

Kristina Kija Kockar i njen bivši suprug Slobodan Radanović dobijaju jezive pretnje po život, mahom od ljudi iz Bosne i Hercegovine nakon što se u tamošnjim medijima pojavila vest kako su oni nacionalisti i da mrze muslimane!

foto: Printscreen

Pobednica "Zadruge" i Pinkova zvezda našli su se u nebranom grožđu i to zbog lažnih Tviter naloga. Naime, još 2013. neko je otvorio profil na ovoj društvenoj mreži i predstavljajući se kao Kristina i Sloba pisao je statuse zasnovane na nacionalizmu i vređanju muslimana.

foto: Damir Dervišagić

To se sada pojavilo na naslovnoj strani sarajevske štampe pod naslovom: "Muslimani su glupi, a Srebrenica je ponos", ali bez navoda da je u pitanju nalog iza kojeg ne stoji bivši bračni par.

foto: Damir Dervišagić

Kija se odmah oglasila i rekla da je u pitanju laž i da ona nikada nije vređala druge vere i nacije, ali su na Instagramu počele da joj stižu pretnje. Kako kaže, poziva se na njeno ubistvo, a nazivaju je i pogrdnim imenima poput "četnikuše".

foto: Pritnscreen

- Sve su napisali na osnovu lažnih tvitova od pre nekoliko godina. Zbog toga sada mnogi pozivaju na Instagramu na moje ubistvo i šire mržnju. Očekujem zaštitu jer nije nimalo prijatno i nije mi svejedno. Uplašena sam za svoju bezbednost jer nikada ne znate ko je na šta spreman. Nadam se da će ovako ozbiljna stvar, gde me nazivaju "četnikušom" i govore da je NATO trebalo da me ubije za vreme bombardovanja, da se reši. Pogotovo što je ovo objavljeno na dan kada je ubijena mala Milica Rakić! Sramota - rekla je Kija za Kurir i dodala da, pored nje, i Sloba dobija pretnje.

foto: Pritnscreen You Tube

- Svakodnevno i Slobodan dobija pretnje da ga treba zaklati na granici. To su, verujem, samo pojedinci jer ja dobijam neverovatnu podršku iz Bosne i drago mi je zbog toga. A pretnje dobija i moj prijatelj Milan Milošević i to od istih ljudi od kojih pretnje dobijamo Sloba i ja. Možda me sledeći put ne promaše? Na stranu reč "četnikuša", ali da je neko poželeo da sam poginula od NATO bombi dok sam imala 10 godina je sramotno! - kaže nam uplašena Kristina.

foto: Privatna arhiva

Inače, Kockareva se odmah nakon niza neprijatnosti koje je doživela prethodna dva dana oglasila i uključenjem uživo na Instagramu i svojim fanovima priznala da se plaši.

foto: Pritnscreen

- Imam divnu saradnju sa medijima u Bosni i nije problem da se bilo šta objavi. Tu sam ja da demantujem, ali da me vređaju i ugrožavaju bezbednost je krajnje bezobrazno i opasno. Šta ćemo sutra? Zgrožena sam, kao i cela moja porodica. A verujem i svaki normalan čovek bilo koje nacije i vere. Ja sam dve godine živela u muslimanskoj zemlji, kume su mi polumuslimanke, drugarice moje po Sarajevu koje me uvek rado dočekaju - rekla je ona.

I Radanović se oglasio na društvenim mrežama i demantovao da je ikada rekao bilo šta loše o muslimanima, nakon čega je objavio sliku male Milice kao simbol stradanja našeg naroda za vreme NATO agresije.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir