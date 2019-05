KUM DARKO JOJ ZA DLAKU IZBEGAO SMRT U KOLIMA: Andreana Ćekić sad podelila fotku iz auta i sve ŠOKIRALA koliko je sebe dovela u OPASNOST jednim potezom! (FOTO)

Andreana Ćekić, koja je posle kraha braka odmah ulovila u vezu sa oženjenim Markom Miloševićem, podelila je šokantnu fotografiju iz automobila.

Naime, budući da zbog nastupa često mora da putuje, pevačica dosta vremena provodi u kolima. Zbog premora, umesto da je spustila sedište i zavalila se, pevačica je digla noge na kontrolna tablu, što je veoma opasno. Iako se na fotografiji vidi da je Andreana vezana, to što je podigla noge dovela je sebe u veoma opasnu situaciju u sličaju bilo kakvog incidenta na putu



Šta sve može da se desi ako držite noge na kontrolnoj tabli



Mnogi vole da na suvozačevom mestu dignu noge na kontrolnu tablu, ali i pri manjem incidentu može doći do provreda koje bi se mogle izbeći da su noge bile u "normalnom položaju". Ako se prilikom sudara otvori vazdušni jastuk on pri brzini od 300 kilometara na sat bukvalno lansira kolena pravo u glavu i može doći do preloma jagodične kosti, nos, vilicu i noga.