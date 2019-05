OGLASILA SE MILICA DABOVIĆ NA SESTRINE PRIČE O BRUTALNOM NASILJU OCA MILANA: Ne osuđujem je, razumem je! Ali ona hoće da je svi ŽALE, a brata nije poželela da vidi u zatvoru!

Ne osudjujem , ja razumem. Svako od nas teži ka tome da bude iskren, i slobodan.Kada smo iskreni i slobodni tada smo nepobedivi, osposobljeni da volimo i budemo ono šta uistinu jesmo . U suprotnom osoba se oseca kao da je zarobljena . Potreba da se oslobodi se izrazava na razlicite nacine , jedan od njih je da modeluje sopstvenu istinu , izbegne vlastitu odgovornost .Deca su sa šesnaest godina vec odgovorna . Mnoge devojke sa šesnaest postaju majke i pocinju da odgajaju decu, sa dvadeset već prave kuce i stvaraju porodice . Jasno je da uvek možemo , da ima načina da sebe zaštitimo i negujemo .Zahvalna sam Bogu na tome što imam Stefana i potrudiću se da moj sin bude ponosan na mene i moju porodicu , da razume , i bude ostvaren . Ljudske slabosti su produkt nekada ljudskog zla nekada neznanja . Do čega je neka je . Biti fer najveća je pobeda svakog zla ! Vreme je najbolji putukaz ako je vodilja kroz život dobra namera! Moja porodica-moje sve! ❤️ VOLIM!!!

