ŠABAN SAKRIO 2 MILIONA € OD GOCE I DECE: Šaulić na tajnom računu u Nemačkoj skupljao pare od BAKŠIŠA, a evo koji su USLOVI da se pristupi njima!

Pevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je u februaru tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, posedovao je tajni bankovni račun upravo u Nemačkoj, gde je u udesu izgubio život po povratku sa nastupa.

Naime, on je na računu sačuvao oko dva miliona evra, a ovu ušteđevinu je navodno krio od supruge Gordane Šaulić, ali i od dece.

"Tokom čitave Šabanove karijere njegova supruga Gordana baratala je novcem i sve sama raspoređivala. Ona je vodila sve njegove poslovne sastanke, zakazivala i ugovarala nastupe i gostovanja, pa je na kraju odlučivala o tome šta će raditi sa svakim njegovim honorarom. Šaban, međutim, sam sklanjao deo novca, koji je slagao na bankovni račun. Tako je hteo za svaki slučaj da se osigura. On nikada nije bio sebičan, pa ni taj novac nije krio sa strane samo za sebe, nego je sve sklanjao kako bi osigurao i porodicu. Razmišljao je unapred, pa mu je na pamet palo, ako mu se, ne daj Bože, nešto desi, štek postoji", navodi Šabanov prijatelj za "Skandal".

On je potom objasnio i da je u pitanju račun u jednoj nemačkoj banci, te i da će pevačeva supruga Goca moći da pristupi tom računu samo ako pored sebe bude imala advokata.

"Šaban ima tajni devizni račun u jednoj nemačkoj banci koji je sada zapečaćen i samo Goca preko advokata može da mu pristupi. Šaban je mučenik verovao da će doživeti penziju, da će moći da se opusti u Krčedinu, pa je mislio na stare dane, ali i da ne opterećuje decu. Zato je i štedeo. Sav bakšiš sa romskih svadbi, koji je uvek bio pozamašan, Šaban je čuvao tamo u Nemačkoj i to nikada nije dirao. Te pare sada pripadaju Goci i njegovoj deci i to oni moraju sa advokatima da reše. Nadam se da Gordana za to zna, a i da nije znala, ta banka ju je sigurno o tome obavestila nakon Šabanove tragedije", naveo je Šaulićev blizak prijatelj za novine.

