OČAJNA BIVŠA SUPRUGA FUDBALERA ZA 2 DECE PRIMA PO 12.000 DINARA ALIMENTACIJE: Albert Nađ 4 godine nije video DECU, ne zna ni da nam sin ide na operaciju...

Bivša supruga nekadašnjeg fudbalera Alberta Nađa, Jelena, otkriva da još nije završen postupak u kojem je tužila Nađa za povećanje alimentacije, te tvrdi da se on već četiri godine ne interesuje, niti zna šta mu se dešava sa troje dece koje imaju.

Jelena Nađ, prva supruga nekadašnjeg fudbalera Alberta Nađa, optužuje bivšeg muža da je toliko nemaran prema njihovoj deci da ne zna čak ni kakvog su zdravlja. Jelena otkriva da njihovo najstarije dete treba da ide na operaciju, a da njegov otac u to nije upućen.

foto: Facebook, Zorana Jevtić

Ona kaže da upravo zbog zdravstvenog problema njihovog sina ne uspeva da se posveti sudskom postupku koji traje tri godine, a u kojem od bivšeg muža traži veću alimentaciju.

- Na ročištu u decembru je trebalo da bude pročitana presuda, međutim, i pored tri ponovljena veštačenja računa mog i našeg sina, sud je naložio komisiju veštaka da ponove veštačenje. Pomak je nikakav. Poslednjih mesec dana, moram da priznam, čekaju mene da im dam izvode iz računa, ali moje najstarije dete zdravstveno je jako loše, treba da ide na operaciju, pa nisam uspela, ali, generalno, ovaj slučaj se nije pomerio od 2016. godine - kaže nezadovoljno Jelena i nastavlja:

- To bi trebalo da bude hitan postupak, jer se radi o izdržavanju dece. Novo ročište biće zakazano kada veštak pokupi te izvode računa koje treba da dostavim, najverovatnije će biti za mesec dana. Ročišta su do sada bila zakazivana na dva meseca, ali je gospodin (Albert Nađ) dovodio fantomske svedoke koji su imali obraza da lažu protiv moje dece, odnosno naše. Meni se često omakne da kažem “moje”, jer Albert sa njima nema nikakav kontakt već četiri godine - tvrdi Nađova bivša žena.

- On je čovek koji ne zna da je njegovom najstarijem detetu ugrožen vid, da treba dete da mu se operiše za mesec dana. Danas smo bili na kontroli, to je bila treća klinika koja je odbila da ga operiše. On pojma nema šta se dešava sa njegovom decom. On ne zna ni gde njegova deca žive. To je čovek koji je zaboravio da je imao život pre drugog braka i decu pre drugog braka. On je zaboravio da je ostavio jednoj ženi tri života da se bori za njih - kaže ogorčeno Jelena i dodaje:

foto: Zorana Jevtić

- Sramno je da bivši reprezentativac koji je imao ozbiljne ugovore plaća alimentaciju samo šest hiljada. Za dvoje dece dobijam 12.000 dinara, pošto je treće zaposleno, pa mu ne sleduje alimentacija. To je smešna cifra. To moja Jana potroši samo za užine u školi. Ja ću njih izvesti na pravi put kako znam i umem, ali sam se zarekla da ću njega teretiti do kraja za stvari koje duguje svojoj deci. Kada nisam odustala pre tri godine kada smo bili na ivici egzistencije, neću ni sada. Sve su činjenice na našoj strani, očekujem da krajnji ishod bude u korist moje dece, ako ne bude, spremna sam da tužim i državu - zaključuje Jelena Nađ.

foto: Stefan Jokić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Scena/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir