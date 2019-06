VELIKI OKRŠAJ U ŽIRIJU ZG! Đorđe David osuo paljbu, Bosanac jedva izvukao ŽIVU GLAVU: Ja ne mogu da verujem, kad nekog ke*a, KE*A GA! (FOTO)

LUNA ĐOGANI BEZ PARDONA PROZVALA JE MARKOVU MAJKU! A tek da čujete šta je tražila od gospođe Miljković! I on je ostao zatečen kad ju je čuo! (VIDEO)

Stih dana

Pričaju po gradu da me ima svuda gde god da me zovu, idem bilo kuda Senka one žene krade bogu vreme Kažu da sam luda

Mia Borisavljević „Pričaju po gradu“