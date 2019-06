ONI SU BILI PRVI RIJALITI PAR! Nastao je skandal kada su vodili ljubav pred kamerama: A posle više od 10 GODINA Ena je poručila SAMO JEDNO!

Ena Popov i Marko Miljković prvi su rijaliti par. Oni su u romansu uplovili pred kamerama "Velikog Brata" i bili su sve o čemu se pričalo. Posle raskida, kako voditeljka sada otkriva, nisu ostali u kontaku, a ovi formati više joj i ne privlače pažnju.

Ena danas uživa u čarima porodičnog života, dok Miljković boravi u "Zadruzi 2" i u vezi je sa Lunom Đogani.

"Što se tiče Zadruge, kakve ja veze imam sa tim? Tamo je moj bivši dečko, to je bilo pre 15 godina. To je stvar do ljudi što im je zanimljivo, meni nije zanimljivo", prokomentarisala je Ena, koja je zatim otkrila ili se čula sa Markom od raskida.

"Ne!" kratko je izjavila voditeljka.

Nedavno, medijima odjeknula je vest o tome kako je Marko Miljković fizički nasrnuo na Enu Popov kada su bili u vezi. Međutim, ona i dalje ne želi da razgovara na tu temu.

"To smo obajsnili. Ja ne pričam o prošlosti. Pričam o sadašnjosti i fokusiram se da mi bude bolje u budućnosti. Sada mi je savršeno", izjavila je Ena.

