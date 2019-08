NADEŽDA BILJIĆ NIJE PRVI PUT DOBILA BATINE! Maltretirali su je svi MOMCI, a o svemu je JAVNO PRIČALA: Umorna sam od plakanja, gutanja, izdaje, borbe! Ispala sam GLUPA!

Nadežda Biljić po svemu sudeći nema sreće sa muškarcima. Nakon najnovije vesti da ju je navodno pretukao sadašnji dečko Tomislav Panić, iznova se pokrenula priča o Nadeždinim bivšim ljubavima čija se priča nije tako dobro završila.

Nadežda je više puta govorila o svojim propalim ljubavima i muškarcima koji su je, kako kaže, psihički i fizički maltretirali.

Miki Đuričić sa kojim je bila u vezi u prethodnom rijalitiju, udario ju je nekoliko puta zbog čega je bio diskvalifikovan, a Biljićevu koja je tada koristila lekove za smirenje, ostavio je u agoniji.

Ona je tokom učešća u "Zadruzi" zbog svog teškog psihičkog stanja, pozvana na razgovor kod Drveta mudrosti gde je izjavila da "dobar i lud idu pod ruku.

"Ne znam više šta da kažem. Očigledno dobar i lud idu pod ruku, a ja sam izgleda i jedno i drugo. Ja ne pričam o svojim emocijama, prosto sam se zatvorila. Ne znam ni odakle da krenem. Ne znam da li je moguće da ja imam skoro 30 godina, a da tako ispadnem glupa. Možda i treba da me tako svi maltretiraju. Umorna sam od plakanja, gutanja, izdaje, nadanja, borbe. Umorna sam od svega. Istrošila sam se i emotivno i psihički i fizički. Mnogo sam se umorila. Ne znam više ni kako da krenem, ni odakle da krenem, ne znam ni kako da se posvetim sebi, jer ne znam više ni ko sam", rekla je ona tom prilikom.

Činilo se da su je neuspesi na koje je nailazila totalno obeshrabrili.

"Sramota me je što sam takva kakva sam. Očigledno sam glupa osoba. Umorna sam od plakanja, od opraštanja. Istrošila sam se na pogrešne ljude i stvari. Bojim se svih, bojim se ljudi, bojim se muškaraca. U prošlosti sam o svemu pričala, ljudi su to iskoristili na najgori mogući način i onda sam se zatvorila. Ja ne verujem nikome. Ne verujem samoj sebi. Plašim se svega i svih. Možda sam definitvno skrenula sa uma", poverila se Nadežda tada.

Ona je tada ispričala potresnu ljubavnu priču iz svoje prošlosti, koja ju je, kako kaže, uništila.

"U 21. godini sam se zaljubila u čoveka koji me je tukao i maltretirao, od tada više nemam ni volju. Ja ne radim više ništa iz srca. Sve mi je već viđeno. Često razmišljam o svojoj majci. Možda je na mene pala karma da vučem sve sa sobom. Bojim se ljudi, bojim se da će neko opet da me udari. Opet sam ponižena kao žensko. Smatram da nisam dovoljno vredna da napravim nešto u životu. Osećam se bedno i jadno. Mnogo se bedno i jadno osećam. Ja ne volim da me gledaju kao žrtvu. Prvo sam bila polivena kafom, trpela uvrede, krali su mi sve što su mogli da mi kradu. Podsmevali se najviše. Dobijem štake, pa dobijem poniženje. Ja sam potpuno ubijena. To niko ne vidi, jer ja ne želim da pričam o tome. Kad god sam pričala o tome, ljudi su me gazili. Kad vidiš ranjenu zver, ti je kidaš još više", nastavila je pevačica.

