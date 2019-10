EDITA SE PRVI PUT OGLASILA POSLE EKSPLOZIJE NA BEŽANIJSKOJ KOSI! Pevačica progovorila o bombi bačenoj na studio FM Play i dugu od 150.000 €!

Edita Aradinović uskoro bi mogla da bude pozvana u policiju na saslušanje povodom incidenta koji se dogodio u subotu, 28. septembra, na Bežanijskoj kosi, kada je bačena bomba na studio producentske kuće FM Play.

Miloš Roganović i Filip Miletić sa svima su u odličnim odnosima, a jedini su u sukobu sa Editom Aradinović jer je pevačica prekršila ugovor s njima vredan 150.000 evra, zbog čega bi policija uskoro mogla da kontaktira pevačicu i pozove je na saslušanje.

"Niko me nije zvao. Nisam bila na saslušanju, nemam komentar za sada - rekla je Edita, koja prema Filipu i Milošu ima dug, budući da je prekršila ugovor koji je imala sa njima.

"Ja ću svoj iskaz dati policiji. Nije bilo fer što su me neki osumnjičili za nešto za šta me ni policija ne sumnjiči, ali neka ostane na tome. Želim da nastavim da radim ono od čega živim, a to je muzika. A i moram tim ljudima da vratim dug od kojeg ne bežim, niti ga poričem. Stvarno im želim sve najbolje... Kada sam to saznala, ja sam samo pitala da li ima nastradalih - hvala Bogu, bitno je da nema. Isto tako, velika je verovatnoća da to nije bilo namenjeno njima, ali ko sam ja da tu bilo šta pričam", rekla je Edita.



"Mene ako policija bude zvala, što čisto sumnjam, ali ako i bude - ja ću njima reći istinski naš odnos i sve što treba da znaju, što uopšte nikada nije bilo rečeno u javnosti. Isto tako, kao što su oni rekli da su samo sa mnom bili u neprijateljskim odnosima, isto tako sam i ja samo sa njima... Ne bih znala šta dalje da dodam", završila je.

