NAJVEĆA TAJNA MILOŠA BOJANIĆA KOJU KRIJE I OD SINOVA! Preoteo ženu svoga brata, pa jedva izvukao živu glavu! Došao da ga UBIJE NA SPAVANJU! A evo šta na to kaže njegova supruga!

Miloš Bojanić, koji se trenutno nalazi u rijalitiju, igra na kartu domaćina i moralnog čoveka koji svima drži pridiku pošto je već dugo u braku sa suprugom Brankom.

Međutim, on mudro ćuti i krije najveću tajnu da je svojevremeno navodno preoteo ženu svom bratu. To se desilo pre nego što je upoznao Dragicu koja mu je rodila sinove baneta i Mikicu, ali je pevač pod pritiskom porodice na kraju morao da ostavi ženu svog brata i nađu novu koja koja će mu roditi decu jer su mu tako naredili, piše Star.

foto: Printscreen

"Još je pokoni Sinan Sakić otkrio kak je Bojanić svom rođaku preoteo ženu, odnosno bratu od ujaka, Zbog svega su ga pljuvali i mrzili, ma niko nije hteo da priča s njim, ni njegovi roditelji. Nije dugo bio s njom, oko devet meseci, jer nije mogao da izdrži pritisak, svi su se okrenuli portiv njega. Sinan je to javno pričao, a Miloš je navodno pretio tužbom, ali ga nikada nije tužio jer je znao da Sinan može sve da dokaže. On i dan-danas ne priča s tim bratom. Taj mučenik kome je skinuo ženu jedne noći se napio pa je s pištoljem krenuo da ubije Miloša. Srećom pa je njegova majka to javila Bojanićima koji su odmah pozvali policiju. Da ga policija nije sačekala ispred kuće, Miloša danas ne bi bilo", otkriva izvor iz Novog Sada.

O tome je pre devet godina govorio pokojni Sinan Sakić.

"O tome kakakv je on čovek najbolje govori činjenica da je bratu oteo ženu. Džukela ortodoksna. Pričao mi je njegov rođak koji je radio u u Zvorniku na radio-stanici da je cela familija bila obrukana zbog toga i da su ga svi odrekli. On to nikada nije smeo da ispriča svojim sinovima da ga se ne bi snimili", izjavio je pokojni pevač pre devet godina kada se sukobio sa Bojanićem.

foto: Dragana Udovičić

S druge strane, Miloševa sadašnja žena Branka kaže da o toj situaciji ne želi da priča.

"Miloš je imao mnogo žena pre mene, a ja nisam ta koju je preoteo. Nek je Sinanu laka zemlja, on je aludirao na Miloševog rođaka koji živi u Luganu. On je jedan gospodin koji je mnogo pomogao Sinanu u karijeri. Te priče koje se sada vrte desile su se pre 20-30 godina i nema smisla da se ja petljam u to", rekla je Branka, koja je dodala da rijaliti ne gleda jer ne želi da se izlaže stresu, pošto brine za zdravlje svog muža.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Star/Foto

Kurir