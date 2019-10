IVAN UNIŠTAVA GRUPU KOJA MU JE DALA SVE! Zoran Dašić: Pusti nas, bre, na miru! Ti radi svoje, mi ćemo svoje!

Nakon što je PR tim Ivana Milinkovića izdao javno saopštenje u kojem se navodi da mu je Zoran Dašić zabranio da na svojim nastupima u solo karijeri izvodi pesme grupe Legende, u kojoj je proveo tri decenije, osnivač grupe razočarao se u nekadašnjeg kolegu.



Kako kaže za Kurir, Daša je šokiran time što je pevač sam hteo da peva modernije pesme, a sada, po njegovom mišljenju, traži senzaciju bez potrebe.



Marketinški potez



- Prvo, smešno mi je da on pokušava da gradi svoju karijeru uništavanjem grupe i ljudi koji su mu dali sve u životu. Pretpostavljam da mu je to neki marketinški potez da se malo ustalasa javnost za njegove solo projekte. Čemu tolika galama kad je on to obaveštenje dobio pre skoro četiri meseca?! - pita se Daša i nastavlja:

- Kada sam pročitao u novinama da je napustio grupu, onda je logično i ovo što piše. Uobičajena je praksa na estradi da pevači nemaju prava da javno izvode pesme grupe koju su napustili, kao u slučaju Bregovića i Bebeka u vezi s pesmama Bijelog dugmeta, Nevernih beba i njihovih vokala, Čede Čvorka i pevačica koje su pevale u grupi Luna... Ako vozač GSP da otkaz, onda ne nosi autobus sa sobom. Sam je rekao da ga ne interesuje da peva naše pesme i da je željan da peva nešto potpuno novo. Čekaj, zašto se onda vraća na staro sad?! Ni on, a ni ja ne možemo da zabranimo da se emituju pesme s njegovim glasom. To nije naše vlasništvo, ali ćemo stare pesme snimiti s novim pevačem. Kao što je Ivan prepevao pesme od pevača pre njega, tako će novi prepevati pesme koje je on snimio.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić



Samo želi mir



Vođa Legendi na kraju zaključuje:

- Samo želim mir, a njemu sreću u daljem radu. Pusti nas, bre, na miru! Ti radi svoje, mi ćemo svoje. On se odlučio za to, jer, da sam se ja pitao, grupa bi trajala još 10 godina. Nisam ljut, podržao sam ga u odluci. On nas je napustio s obrazloženjem da nije zadovoljan time što radi i da mu pesme nisu dovoljno dobre. A sad hoće da peva te iste pesme i buni se što mu neko zabranjuje. Šta, uzmeš sad naše pesme i praviš nam konkurenciju, a rešio si da to ne radiš. Ne znam samo zašto pokušavaju da povuku mržnju na nas, pa da ispadnem zver.



Pozvali smo Ivana za komentar, ali njegov portparol nam je rekao da je pevač u tom trenutku bio nedostupan.



Saopštenje Milinković prozvao Dašića PROSLEDIO ZABRANU MEDIJIMA PR tim Ivana Milinkovića izdao je saopštenje u kojem se ističe da je bivšem pevaču grupe Legende zabranjeno da peva pesme koje je 30 godina izvodio na koncertima:

- Pošto je obaveštenjem uz upozorenje stiglo preporučeno pismo Ivanu Milinkoviću dana 25. jula 2019. godine, kojim mu se zabranjuje da peva bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bilo koju pesmu grupe Legende koja je autorsko delo Zorana Dašića, obaveštavamo vas da na bilo kom budućem nastupu Ivana Milinkovića ne očekujete da će izvoditi niti jednu pesmu koju potpisuje Zoran Dašić! Ivan nijednu od pesama pomenutog autora ne izvodi od gorenavedenog datuma zabrane. Pošto po zakonu ima pravo kao vokalni solista - izvođač svih tih pesama, da stavi zvaničnu zabranu na reprodukovanje istih u medijima, na društvenim mrežama, kao i Jutjubu, Ivan to neće učiniti, jer ne želi da uskrati publici koja je pratila njega i grupu da sve te pesme koje žele i dalje slušaju! - stoji u saopštenju.



Kurir / Marija Dejanović

Foto: Damir Dervišagić

Kurir