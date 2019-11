MOGU I JA DA BUDEM KUČKA, ALI NISAM TAKO VASPITANA: Milica Pavlović kaže da je estrada velika DŽUNGLA, ovako se borila sa LJUBOMORNIM KOLEGINICAMA!

Milica Pavlović jedna je od najprivlačnijih pevačica sa javne scene, a sada je otkrila sa koliko se sujete i ljubomore koleginica susrela.

Kako kaže, u prošlosti je imala razne situacije sa koleginicama, pa je posle izlaska albuma doživela ozbiljna spletkarenja.

"Sve sam uverenija da je estrada zaista velika džungla, ljubomora, sujeta i pokvarenost su na svakom koraku, ali ja se borim kao prava dupla Lavica. Časno i pošteno, svojim trudom, radom i odricanjem ostvarujem svoje ciljeve", kaže Milica i dodaje:

"Mogu i ja da budem kučka, i to najveća, ali ne želim da svoje vreme trošim na druge ljude, već se bavim sobom i gledam da ostvarim ono što ja želim, a te pakosti ostavljam ljudima koji očigledno ne veruju dovoljno u sebe, pa se trude da umanje tuđ uspeh. Najlakše je hraniti svoje slabosti na takav način, ali ja sam ipak odabrala da se za sve izborim svojim radom. Tako sam vaspitana."

Koleginice, kako kaže Milica, uvek znaju šta da očekuju od nje.

"Znate šta, kod mene je situacija takva da one koleginice koje me ne podnose okreću glavu kad me sretnu i pričaju mi iza leda, dok mi se one sa kojima sam u odličnim odnosima uvek obraduju, kao i ja njima. Ja sam iskrena osoba, kod mene nema laži, nema prevare i svako sa mnom zna na čemu je", kaže Milica kroz smeh.

