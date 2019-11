POTRESNA ISPOVEST BOJANA TOMOVIĆA! I danas ga od ovoga jeza hvata! Koliko sam samo pio, drogirao se i orgijao! Zamalo da umrem, puls mi je bio SKORO 200!

Bojan Tomović oglasio se putem Fejsbuka pa sa svojim fanovima podelio potresnu ispovest o mračnom periodu iz kog se jedva iskobeljao. Odlučan da zauvek ostane pri odluci da se okane poroka, objasnio je šta ga je spaslo, te kako su se loše odluke odražavale na njega.

Kako je napomenuo, poslednji put "zamalo je umro od gušenja i pulsa od skoro 200."

"Pio sam kao smuk. Na nastupu zveknem bocu pića, desetak drugih, pa se onda drogiram kako bih se istreznio... To nije za šalu, to je zlo. Ovo vam piše čovek koji se izborio sa svim svojim porocima. Ja skoro tri godine nisam pomislio na to zlo, a alkohol ne pijem već godinu i devet meseci i bolje mi je. Na stranu to što meni često bude loše zbog bipolarnog i posttraumatskog stresnog poremećaja, ali to nema veze sa porocima, već sa genima, stresovima i traumama koje sam doživeo i nekako preživeo", napisao je on, pa nastavio:

"Dešavalo se da nas gazde klubova po dijaspori nakon svirke počaste lakim ženama i drogom, pa smo mi orgijali do zore. Iskreno, tada sam uživao u tome i mislio sam da sam kul, a zapravo nisam bio svestan koliko sam jadan. Bog me je dao zdravog i pravog, a ja svesno sebi uništavam zdravlje. Zadnji put zamalo da sam umro od gušenja i pusla koji je bio skoro 200. Zato kažem - reci ne, biraj život", zaključio je Bojan.

foto: Pritnscreen/Facebook

Kurir.rs/Foto: Printscreen Facebook

Kurir