MOJ SIN IDE U PRIVATNU, A NE U SELJAČKU DRŽAVNU ŠKOLU! Tamo đaci znaju ko je Dara Bubamara i kažu mu: TVOJA MAMA JE VRH!

Dara Bubamara oduvek je šokirala svojim izjavama, pa ni sada u intervjuu za Kurir nije napravila izuzetak.

Pričali smo o njenoj kilaži, muškarcima, a zatim i o porodici. Ovog puta Dara je otišla korak dalje, te je poručila da ona i njen bivši suprug ulažu maksimalno u svog sina jedinca Kostu, koji je svestan da ima popularnu mamu, ali je, hvaleći privatnu školu koju on pohađa, uvredila sve koji idu u državnu ustanovu, u kojoj je nekada i sama bila.

Kako si toliko smršala?

- To su rad, sport i dijeta. Svesna sam da sam privlačna muškarcima, harizmatična sam. Ne smatram da sam im lepa, nego harizmatična i seksi. Mene vređa što neke stvari izlaze po novinama, jer kad nastupam, ne sme da dođe nijedan sportista, političar. Čim imam duet, s nekim sam u šemi. To me izluđuje. Sama sam i slobodna, radim.

Želiš li da budeš sama?

- Sada da. Nekad mi je lepo kad sam zaljubljena, a nekad sam sama i srećna.

Kako izgleda kad patiš posle raskida?

- Nemam vremena da budem u depresiji. Mnogo radim. A i što bih bila nesrećna kad me svi živi žele. Imam problem frajera (smeh).

Što si onda sama?

- Kad naiđe pravi, znaće se. Bilo je lepih stvari i zaljubljivanja, ali ništa što bi mene zadržalo kod njih.

Kakav ti muškarac treba?

- Ne znam da li mi prija da bude isti kao ja ili suprotno.

Jesi li ti jača u svakom pogledu od svojih frajera?

- Dešavalo mi se da je neki frajer možda i jači finansijski od mene i mog temperamenta, ali niko nije jak kao ja.

Šta želiš u sledećoj godini?

- Da mi sin bude živ i zdrav, brat, prijatelji, bivši muž Milan. On mi je možda i na prvom mestu, on mi je deo porodice.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Hoćete li se pomiriti?

- Šta bude, biće. Mi smo u veoma dobrim odnosima. On je dobar čovek. Prosto, da li je realno da te neko posle razvoda gleda tako kao kraljicu, pomogne ti kad treba, kupi poklon... To je njegova veličina.

Da li bi se ti pomirila s njim?

- Pa, ne znam, mi nismo posvađani (smeh).

Da li osećaš i dalje nešto prema njemu, ima li strasti?

- Cenim ga kao čoveka, a mnogo se volimo kao prijatelji. Ne bih drugo da iznosim u javnost. On je najbolji čovek od svih muškaraca s kojima sam bila.

foto: Ana Paunković

To znači da postoji šansa za pomirenje?

- Pa, nikad se ne zna. Možda u penziji (smeh).

Pričala si da se trudite da sve obezbedite sinu u finansijskom smislu. Da li pomišljaš da može da postane razmažen?

- Neće. On nema na koga da bude loš, a u radu je već previše vredan. Igra fudbal, ide na džudo, od ujutro do uveče je u školi, govori tri jezika i svira klavir. Zar to nije dovoljan poklon majci da dete sa 10 godina sve to već zna?

Da li je nekad imao neprijatnost u školi jer je dete poznatih roditelja?

- Ne, on ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu u školu, gde su deca uspešnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna deca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su deca koja kažu: „Tvoja mama je vrh!“ Moj Kosta bi u tom slučaju nekome opalio šamar i rekao mu: „Ne obraćaj mi se više.“ Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos.

Kurir / Marija Dejanović Foto: Ana Paunković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir